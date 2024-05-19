الجواد " نصر شلغوده" يفوز بالجائزة الكبرى للخيول العربية الأصيلة

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وفاز الجواد "اصايل " وراكبه خالد عزيز لمالكه الليبي ايضا فيصل القرجي بالمرتبة الأولى في سباق الجائزة الكبرى قرطاج الدولية للمرحوم الصادق سعيد " للخيول العربية الأصيلة المسجلة بدفاتر نسب بلدانها والمعترف بها من قبل "الواهو" المنظمة العالمية للخيول العربية الاصيلة والبالغة من العمر 4 سنوات وأكثر، وقيمتها 102 الف دينار وذلك بعد خوضه السباق الممتد على مسافة 2000 متر والذي شارك فيه 16 جوادا وفرسا.



وفاز المهر "برامتوت لوكس" وراكبه عمر المرزوقي من اسطبلات اقرولوكس بالجائزة الكبرى للثورة والشباب للامهار والمهرات الانقليزية المولودة والمرباة بتونس البالغة من العمر 3 سنوات لسباقات الخيول الانقليزية الاصيلة وقيمتها 59.500 الف دينار.

فاز الجواد "نصر شلغوده " وراكبه عمرالمرزوقي لمالكه الليبي بشير الحراري، اليوم الاحد بمركض قصر السعيد، بسباق الجائزة الكبرى للخيول العربية الاصيلة الذي امتد على مسافة 2000 متر وقيمته 127.500 الف دينار بمشاركة 20 جوادا وفرسا.وفاز الجواد "اصايل " وراكبه خالد عزيز لمالكه الليبي ايضا فيصل القرجي بالمرتبة الأولى في سباق الجائزة الكبرى قرطاج الدولية للمرحوم الصادق سعيد " للخيول العربية الأصيلة المسجلة بدفاتر نسب بلدانها والمعترف بها من قبل "الواهو" المنظمة العالمية للخيول العربية الاصيلة والبالغة من العمر 4 سنوات وأكثر، وقيمتها 102 الف دينار وذلك بعد خوضه السباق الممتد على مسافة 2000 متر والذي شارك فيه 16 جوادا وفرسا.وفاز المهر "برامتوت لوكس" وراكبه عمر المرزوقي من اسطبلات اقرولوكس بالجائزة الكبرى للثورة والشباب للامهار والمهرات الانقليزية المولودة والمرباة بتونس البالغة من العمر 3 سنوات لسباقات الخيول الانقليزية الاصيلة وقيمتها 59.500 الف دينار.

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وحاز "ولد المنى " لمالكه عماد الطرابلسي جائزة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل للامهار والمهرات العربية الاصيلة (اصل تونسي) البالغة من العمر 3 سنوات والبالغ قيمتها 34 الف دينار.

وتصدر الفرس "البرقة " لصاحبها فهد لعوي من صفاقس سباق نهائي الخيول البربرية والعربية البربرية الذي اقيم بمشاركة 15 جوادا على مسافة 2000م حاصدا الجائزة الاولى بقيمة 15 الف دينار.



اما جائزة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات للافراس والمهرات العربية الاصيلة البالغة من العمر 4 سنوات فما فوق وقيمتها 10.200 الف دينار فحصدتها المهرة" مرمرة البوراق" وراكبها محمد النفزي لمالكها ايمن الجباري.

وتوج الجواد "نوف "وراكبه سليك الفرشيشي من اسطبلات احمد سعيد بجائزة المدرسة القومية للطب البيطري للخيول العربية الاصيلة (نسب تونسي) البالغة من العمر 4 سنوات وقيمتها 10.200 الف دينار .

وفازت الفرس "اكلار " من اسطبلات المؤدب بجائزة المرحوم احمد قدور للخيول والافراس الانقليزية البالغة من العمر 4 سنوات فما فوق وقيمتها 10.200 الف دينار.



كما فاز المهر "حنبعل القصر" لمالكه حمادي الرمضاني " من بوحجلة القيروان بجائزة نهائي الامهار البربرية والعربية البربرية وقيمتها 8 الاف دينار.واشرف كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه رضا قبوج ، ووالي منوبة، على تتويج الفائزين، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب ومجلس الجهات والاقاليم والمجلس المحلي بمنوبة الى جانب عدد من الاطارات المركزية والجهوية .