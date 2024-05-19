سوسة تحتضن أيام الامتياز التجاري يوم 6 جوان 2024

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تحتضن جوهرة الساحل سوسة يوم 6 جوان 2024، ايام الامتياز التجاري، وهو حدث مخصص للنهوض بالامتياز التجاري في المنطقة الوسطى لتونس ببادرة من "Wefranchiz"، وهي منصة لربط حقوق الامتياز، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة للوسط والمكتب الجهوي "لكونكت" بسوسة.





وسيشكل هذا الحدث، وفق بلاغ صادر عن غرفة التجارة والصناعة للوسط، "فرصة لمفاهيم الامتياز التونسية والمستثمرين المحتملين والالتقاء واستكشاف فرص التعاون المثمر".



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وينتظر، وفق نفس المصدر، "مشاركة العديد من العلامات التجارية التونسية الشهيرة المتخصصة في مختلف القطاعات الراغبة في تطوير أنشطتها من خلال نموذج الامتياز.



وسيتم تنظيم جلسة التوفيق بين الشركات لهذا الغرض.

