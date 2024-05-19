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غدا انطلاق عملية تحيين السجل الانتخابي

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Publié le Dimanche 19 Mai 2024 - 11:07 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ عملية تحيين السّجل الانتخابي تنطلق غدا الاثنين وذلك بمقرات الهيئات الفرعية التابعة للهيئة أو عبر موقع touenssa.isie.tn

وأضافت في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، أنه يمكن التثبت من مراكز الاقتراع عبر خدمة *195*ب.ت.و# ، مشيرة الى أنه لمزيد الاستفسار يمكن الاتصال بمركز النداء 1814 الخاص بالهيئة.


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