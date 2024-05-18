مديرو بنوك تونسية يعربون عن استعدادهم للمساهمة في تمويل المبادرات التعليمية في تونس

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أعرب مديرو عدد من البنوك التونسية عن استعدادهم المساهمة في تمويل المبادرات التعليمية في تونس، حسب ما اكدته الوزارة في بلاغ لها نشرته السبت.



وشددوا، خلال لقاء جمعهم بوزيرة التربية، سلوى العباسي، على حرصهم تقديم الدعم لمشاريع الوزارة المستقبلية.





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وخصّص اللقاء لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين القطاعين المالي والتعليمي وإيجاد طرق لدعم وتمويل المشاريع التربوية التي من شأنها تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للتلاميذ.



ويهدف هذا التعاون، حسب البلاغ، إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في المجال التعليمي، مما يسهم في تحسين مستقبل التعليم في تونس.



وأكدت وزيرة التربية، خلال اللقاء، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية التعليمية وتبني التقنيات الحديثة في المدارس العمومية.