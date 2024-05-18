عضو هيئة الانتخابات: حسب الاجال الدستورية لا يمكن تجاوز يوم 23 أكتوبر 2024 كموعد أقصى لإجراء الانتخابات الرّئاسية

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أكّدت نجلاء العبروقي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنّه، حسب الآجال الدستورية ، لا يمكن تجاوز يوم 23 أكتوبر 2024 كتاريخ أقصى لموعد الانتخابات الرّئاسية، مشيرة إلى أنّ الإعلان عن الموعد الرّسمي ليوم الاقتراع المتعلق بهذه الانتخابات يبقى مرتبطا بأمر دعوة النّاخبين الذي يصدره رئيس الجمهوريّة قبل ثلاثة أشهرعلى الأقل من انتهاء العهدة الرّئاسية.



واضافت عضو الهيئة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت،انه سيتم في الايام القادمة ضبط الرزنامة المتعلقة بهذه الانتخابات مؤكدة ان الاجال الدستورية والقانونية مازالت مفتوحة .

وبينت العبروقي ان الهيئة باعتبارها تملك الولاية العامة على الانتخابات فانها ستقوم حتى خارج الفترة الانتخابية (محددة بشهرين و22 يوما) بمتابعة كل ما من شانه ان يشكك في سلامة المسار الانتخابي وشفافيته او في عمل الهيئة وستتصدى لكل التجاوزات والمخالفات وستحيلها على النيابة العمومية



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من جهة اخرى، قالت نجلاء العبروقي إنّ الهيئة تعمل على تنقيح القرار التّرتيبي عدد 20 لسنة 2014 والمتعلّق بضبط قواعد الحملات الانتخابيّة في إطار التّصدّي للمال المشبوه والتّمويل الأجنبي والمال مجهول المصدر لدى الاشخاص والأحزاب والمؤسّسات الإعلاميّة ، مؤكّدة أنّ الهيئة "لا تجابه بالسّر المهني والسّر البنكي" وعلى وزارة الماليّة والبنك المركزي ولجنة التّحاليل الماليّة والبنوك مدّها بكلّ المعطيات التي تطلبها في اطار عملها في التّصدّي للمال المشبوه.



وأكّدت في هذا الإطار أنّه لا مناص من توفّر بطاقة السّجل العدلي في ملفّ التّرشّح للانتخابات (البطاقة عدد 3) لتفادي كلّ الإشكاليات المتعلّقة بموانع التّرشح الواردة بالفصل 161 جديد (تعلق بتعمّد عرقلة الناخب لمنعه من ممارسة حقّه الانتخابي.

وتسريب أوراق التّصويت خارج مكتب الاقتراع) والفصل 163 جديد (يتعلق بالتمويل الاجنبي ) من القانون الانتخابي



وقالت العبروقي إنّ الإدارات الفرعيّة للهيئة تنطلق يوم الاثنين 20 ماي في تحيين السّجل الانتخابي، مشيرة إلى أنّ الهيئة ستواصل عملية التّسجيل الآلي للمواطنين وسيقع في غضون الأسبوعين القادمين إطلاق تطبيقة جديدة بالهاتف الجوّال تمكّن المواطنين من الاطّلاع على كافّة المعلومات الخاصّة بالانتخابات ولتسهيل التّحيين أو التّثبت من مكان الاقتراع.



يشار إلى أنّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عقدت خلال هذا الأسبوع عددا من الاجتماعات مع مجموعة من الهياكل العمومية على غرار وزارة العدل ووزارة الدّاخلية وكذلك المركز الوطني للاعلامية والوكالة الفنية للاتصالات واجتماعات مع هياكلها في إطار الاستعدادات للمواعيد الانتخابية ومن بينها الانتخابات الرّئاسية.



وقد انتظمت آخر انتخابات رئاسية في شهر أكتوبر 2019، وتدوم العهدة الرئاسية مدة خمس سنوات.

وينص الدستور في فصله 90 على تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من العهدة الرّئاسيّة.