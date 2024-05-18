قابس: نقل 15 من تلاميذ المدرسة الاعدادية ابن رشد بغنوش بعد شعورهم بالاختناق والاغماء

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أفاد مصدر مسؤول من الادارة الجهوية للحماية المدنية بقابس صحفي "وات"، بأنه تم نقل 15 تلميذا وتلميذة من المدرسة الإعدادية ابن رشد بغنوش، إلى المركز الصحي بغنوش والمستشفى الجامعي بقابس لتلقي الإسعافات اللازمة، بعد شعورهم بالاختناق والإغماء، جراء استنشاق غازات انتشرت من المنطقة الصناعية المجاورة لمدرستهم.



يذكر ان حوادث مماثلة شهدتها في السابق منطقي بوشمة وشاطئ السلام، وهي ايضا مناطق متاخمة للمنطقة الصناعية، ويشكو أهاليها بشكل دائم من التلوث الهوائي الناجم عن الصناعات الكيميائية.





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يشار الى ان المجمع الكيميائي التونسي كان قد أعلن في أعقاب الثورة عن حزمة من المشاريع الرامية إلى الحد من التلوث الهوائي، إلا أنها لم تنجز بعد، بما في ذلك المشاريع التي انطلق انجازها منذ سنة 2014 وتوقفت بسبب تعطل أشغالها، مما تسبب في معاناة بيئية متواصلة لسكان منطقة قابس الكبرى، وخاصة منهم سكان المناطق المتاخمة للمنطقة الصناعية بقابس.