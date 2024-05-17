سليانة: تنظيم يوم اعلامي جهوي حول التغيرات المناخية يتخلله معرض لمنتجات المرأة الريفية

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نظمت دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بولاية سليانة، اليوم الجمعة، بالتعاون مع جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة ببنزرت، يوما إعلاميا جهويا حول تاثير التغيرات المناخية على المنظومات الفلاحية والبيئة مراعاة للنوع الاجتماعي، يتخلله معرض لمنتجات المرأة الريفية بمقر المندوبية، وذلك في اطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة تحت شعار"نحو فلاحة صامدة مستدامة منتجة"



وذكرت ممثلة جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة ببنزرت هدى مزهود في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الجمعية تعمل على مشروع تأطير وتكوين المرأة في الوسط الريفي وأهم الحلول المقترحة لدعمهن في الوسط الريفي والذي انطلق منذ سنة 2022، تخللته زيارات ميدانية لمعتمديات كسرى وسليانة الشمالية والجنوبية والكريب، فضلا عن تنظيم ورشات مختلفة لفائدة عدد من نساء المجامع الفلاحية بالجهة

واقترحت مزهود بالمناسبة دعم نساء المجامع، لتوفير منشأت مائية لجمع المياه، الى جانب تكوينهن وتحسيسهن بخطورة التغيرات المناخية والتشبيك بين مكونات المجتمع المدني وممثلي الإدارات الجهوية لتذليل كافة الصعوبات في أقرب الأجال



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من جهتها، قالت رئيسة مصلحة دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية بالمندوبية الجهوية فاطمة الخروبي لصحفية "وات" ان معرض المنتجات الفلاحية يضم ممثلين عن كافة المجامع بالجهة والتى بلغ عددها 22 مجمعا فلاحيا وشركتين من الشركات التعاونية النسائية، في منتجات مختلفة (تحويل منتجات الحبوب وتقطير الزيوت الطبيعية وصناعة الفخار والأجبان وصناعة المربى)

واعتبرت مشاركات في تصريحات متطابقة لصحفية "وات" أن المعرض يعتبر فرصة لعرض منتوجاتهن، وطالبن بضرورة توفير فضاء دائم للعرض، وأكدت السلط الجهوية المعنية، من جهتها، السعي الى توفير فضاء لكافة الحرفيات في أقرب الأجال بالتعاون مع الهياكل المتدخلة.