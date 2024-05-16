مدنين: إطلاق مشروع "قيمة" الهادف لخلق فرص اقتصادية مستدامة للنساء والشباب في ولايتي مدنين وصفاقس

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انتظمت، اليوم الخميس، بالقطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء بالفجاء بمدنين، ورشة عمل لاطلاق برنامج ""قيمة": فرص اقتصادية مستدامة للنساء والشباب" الذي سينجز بولايتي مدنين وصفاقس، في إطار التعاون مع الحكومة الاسبانية وبتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي للتنمية، وذلك بهدف تسهيل إدماج اصحاب المشاريع في مجال ريادة الاعمال الخضراء من شباب ونساء.

كما يهدف هذا البرنامج، الذي سيمتد خلال الفترة من 2023 الى 2027، وفق معطيات قدمت في هذا اليوم الدراسي الذي حضره سفير إسبانيا بتونس، الى تعزيز الدخل المستقر والمستدام من خلال تطوير سلسلة القيم الفلاحية المبتكرة، وتعزيز المهارات المهنية والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

ويطمح هذا البرنامج الى استقطاب 855 منتفعا في سلاسل القيمة بولايتي مدنين وصفاقس، وذلك في مجالات تم تحديدها في فترة الاعداد لانطلاق المشروع وهي النباتات العطرية والخضروات في صفاقس، ومنتوجات الابل والتين والشريحة والنباتات العطرية ومنتوجات الصيد البحري في ولاية مدنين، بما يساعد على بعث المشاريع، وتحسين القدرة التشغيلية لسلاسل القيمة من خلال التكوين والمرافقة والدعم والاحاطة الفنية لكل المتدخلين في سلاسل القيمة.

وقد انطلق البرنامج في سنة 2023 بتحديد سلاسل القيمة وتوسيع الاراء والنقاش بين عدة متدخلين، وتم في الورشة المنتظمة اليوم اطلاع المؤسسات العمومية والخاصة على اهداف البرنامج واستراتيجيته وانشطته والخطوات المقبلة في تنفيذه، إلى جانب تبادل الاراء والنقاش حول برنامج قيمة والإجابة حول عدة نقاط وجزئيات تتعلق بتنفيذه والأنشطة التي يشملها واختيار المنتفعين وسبل اعطاء هذا البرنامج الجدوى المرجوة وبلوغ اهدافه.



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يذكر ان اختيار سلاسل القيمة في ولاية مدنين جاء لتثمين امكانيات هامة لعدة مجالات واعطائها القيمة المضافة العالية وخاصة منها ثمرة التين التي من شانها توفير منتجات متنوعة كالغربوز والرب والشريحة والمربى ومنتجات اخرى من خلال حسن تحويلها ولفها لتسويقها وطنيا ودوليا الى جانب الامكانيات الهائلة لولاية مدنين في انتاج الاعلاف او منتجات الابل من لحوم وحليب وغيرها.