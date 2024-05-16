توقيع مذكرة تفاهم بين تونس وسلطنة عمان في مجال التنمية الاجتماعية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66462edb1bac66.67678670_mpleikgojqnfh.jpg width=100 align=left border=0>

وقّعت وزارتا الشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بسلطة عمان، اليوم الخميس، على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية.



وتهدف المذكرة، حسب ما اكدته وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم، إلى تشجيع التعاون في عدّة مجالات من بينها رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية وحماية الأسرة والطفل ورعايتهما ورعاية وحماية كبار السن ودعم مشاريع الأسر المنتجة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لها.





...



كما ترمي المذكرة الى تنظيم العمل الاجتماعي والتطوّعي وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والتنسيق المشترك في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية لإبراز تجارب كلا الطرفين في مجال التنمية الاجتماعية وتبادل الخبرات في مجال التأهيل المستمر للعاملين في جميع مجالات التعاون المشترك وتبادل الزيارات والبحوث والخبرات المتعلقة بها.



كما اتفق الطرفان، في إطار مذكرة التفاهم، على تبادل الدورات التدريبية وزيارات الخبراء والبحوث العلمية في مجالات التعاون المشتركة.



وأكد وزير الشؤون الاجتماعية،مالك الزاهي، لدى توقيعه على المذكرة، عراقة علاقات الأخوة والتعاون التونسية العمانية وتطوّرها على جميع الأصعدة.



وأبرز أهمية المذكرة في وضع إطار قانوني يساهم في تطوير أسس العمل المشترك في المجال الاجتماعي وتبادل التجارب والاستفادة من خبرات الطرفين في المجال.



ومن جهتها، ثمّنت وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان، ليلى النجار، ثراء التجربة التونسية لا فقط في المجال الاجتماعي بل في كل القطاعات، مبينة أن مذكرة التفاهم ستساهم في مزيد الرقي بالعلاقات التونسية العمانية من خلال الاستئناس بتجربة تونس في مجال التمكين الاقتصادي والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والعمل التطوعي.