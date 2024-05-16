كاس تونس - قوافل قفصة يستضيف الملعب التونسي في قمة مباريات الدور ثمن النهائي

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يتصدر لقاء قوافل قفصة وضيفه الملعب التونسي المقرر غدا الجمعة برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم باعتباره الوحيد الذي سيجمع بين فريقين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى.



وتاتي المباراة في ظرف يمر خلاله الفريقان بفترة زاهية سواء في مرحلة التتويج اثر توفق الملعب التونسي في مباراتيه الاخيرتين في تحقيق الفوز على الترجي الرياضي قبل العودة بنقطة ايجابية من ملعب الطيب المهيري امام النادي الصفاقسي في رهانه المتمثل في انهاء سباق البطولة في المركز الثاني المؤهل الى مسابقة رابطة الابطال الافريقية او في مرحلة تفادي النزول بعد الصحوة التي حققها قوافل قفصة في سعيه من اجل ضمان البقاء بانتصارين متتاليين على كل من مستقبل المرسى ومستقبل سليمان.





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وسيسعى ابناء المدرب اسكندر القصري الى استغلال اسبقيتي الارض والجمهور من اجل مزيد التقدم في مسابقة كاس تونس وتكرار سيناريو نسخة 2020 عندما اطاحوا بفريق باردو من الدور ذاته بالفوز عليه 3-1 بينما سيعمل ابناء المدرب حمادي الدو في ثاني تنقل لهم على التوالي في مسابقة الكاس على العودة ببطاقة التاهل ومواصلة الرحلة نحو معانقة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ سنة 2003.

وسيكون النادي الافريقي المثقل بمشاكله بعد تتالي النتائج السلبية في مرحلة التتويج للبطولة في تنقل الى الوطن القبلي لمواجهة النادي القربي في اول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد المخضرم فوزي البنزرتي. وبعد تقلص حظوظه بشكل كبير في المراهنة على المركز الثاني في البطولة، سيرمي فريق باب الجديد الذي وضعته القرعة للمرة الثانية على التوالي في اختبار خارج القواعد بعد تجاوزه في الدور السابق بشق الانفس اتحاد بن قردان بركلات الترجيح بكل ثقله في مسابقة الكاس لانقاذ موسمه ومصالحة انصاره لكن المهمة لن تكون سهلة باعتبار ان النادي القربي سيحاول توظيف اسبقية الملعب لاحداث المفاجاة خصوصا وانه لم يعد معنيا باي رهانات في بطولة الرابطة المحترفة الثانية في ظل احتلاله المرتبة الرابعة ضمن المجموعة الاولى بعيدا عن حسابات النزول والصعود.



واذ يبدو الاتحاد المنستيري على الورق مرشحا لتخطي ضيفه مستقبل قابس في ظل الانتعاشة التي يعرفها ابناء المدرب لسعد جردة بتحقيقهم سلسلة من انتصارين و3 تعادلات في سباق مرحلة التتويج للبطولة وضعتهم في المركز الثاني، فان ابناء "الجليزة" سيدخلون اللقاء برغبة تاكيد نتائجهم الايجابية هذا الموسم بعد ازاحتهم في الدور السابق مستقبل سليمان على ارضه بالذات ومراهنتهم بجدية على بطاقة الصعود الى الرابطة المحترفة الاولى باحتلالهم حاليا وصافة المجموعة الثانية على بعد نقطتين من المتصدر الترجي الجرجيسي.

ويستضيف نادي محيط قرقنة صاحب المركز العاشر ضمن المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية الذي فجر مفاجاة مدوية في الدور السادس عشر باقصائه الترجي الرياضي على ملعب الطيب المهيري بصفاقس مستقبل المرسى في مواجهة يتطلع خلالها ابناء الجزيرة الى التقدم اكثر في مسابقة الكاس واستحضار فترته الذهبية التي عاشها في النصف الأول من التسعينات كمقارع لفرق النخبة غير ان ابناء فريق "الصفصاف" المنشغل اكثر بوضعيته المعقدة في مرحلة تفادي النزول للرابطة المحترفة الاولى ينشد بدوره مواصلة التالق في مسابقة الكاس التي سبق له ان احرز لقبها في خمس مناسبات اخرها سنة 1994 وذلك اثر ازاحته في الدور الماضي النادي الصفاقسي في عاصمة الجنوب بالذات والبقاء في ديناميكية النتائج الايجابية بعدما انعش الاسبوع الماضي نسبيا اماله في البقاء بالفوز على نجم المتلوي.



وفي ما يلي برنامج مباريات الدور ثمن النهائي (كافة المقابلات تنطلق على الساعة 14 و30دق):

الجمعة 17 ماي 2024

ملعب قفصة

قوافل قفصة - الملعب التونسي

ملعب قربة الاصطناعي

النادي القربي - النادي الافريقي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

محيط قرقنة - مستقبل المرسى



السبت 18 ماي 2024

ملعب حي الحبيب بصفاقس

النادي الاهلي الصفاقسي - النجم الساحلي



الاحد 19 ماي 2024

ملعب بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري - مستقبل قابس

ملعب ساقية الداير الاصطناعي

تقدم ساقية الدائر - النادي البنزرتي

ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس - شبيبة العمران

ملعب الشاذلي زويتن

الاولمبي الباجي - امل جربة

