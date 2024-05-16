انتاج الغاز التجاري الجاف يتراجع بنسبة 31 بالمائة مع موفى شهرمارس 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6645f109e56705.98620448_mienhjfoqglpk.jpg width=100 align=left border=0>

سجل انتاج الغاز التجاري الجاف إلى موفى شهرمارس 2024 تراجعا مقارنة بموفى شهر مارس 2023 بنسبة 31% إذ بلغ حوالي 0.3 مليون طن موازي نفط مقابل 0.4 مليون طن موازي نفط موفى شهر مارس

2023







...





ويعود هذا التراجع، وفق معطيات النشرية الشهرية لوضع الطاقة، مارس 2024، أساسا إلى تواصل الانخفاض في انتاج اهم الحقول وتوقف الانتاج بحقل نوارة من 19 فيفري إلى غاية 7 مارس 2024 لاجراء عمليات صيانة مبرمجة.



كما شهدت كميات الاتاوة الجمليّة إنخفاضا بـنسبة 2% إلى موفى شهر مارس 2024 لتبلغ 218 الف طن مكافئ نفط مقابل 222 الف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.



وشهدت الشراءات من الغاز الجزائري انخفاضا بنسبة 4% إلى موفى شهر مارس 2024 لتبلغ 562 الف طن موازي نفط

