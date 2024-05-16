رئيس الجمهورية يكلّف منير بن رجيبة بابلاغ عدد من السفراء المعتمدين ببلادنا احتجاج تونس على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الأربعاء 15 ماي 2024 بقصر قرطاج، منير بنرجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وكلّفه بدعوة عدد من السفراء الأجانب المعتمدين ببلادنا لإبلاغهم احتجاج تونس على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، مذكّرا، في هذا الإطار، بما ورد في توطئة الدستور بأن الشعب التونسي يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية.









ووفق مقطع فيديو ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بالفايسبوك قال رئيس الجمهورية متوجها الى كاتب الدولة ان "ما يفعله عدد من الدول الاجانب هو تدخل سافر غير مقبول في شؤوننا الداخلية، وبلغهم ان تونس دولة مستقلة متمسكة بسيادتها هذا فضلا عن اننا لم نتدخل في شؤونهم حينما اعتقلوا المحتجين، بل سحبوا منهم حتى شهاداتهم العلمية لانهم نددوا ببلدانهم وبحرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"واضاف رئيس الدولة "بلغهم بكل وضوح بان تونس لم تصب بالقلق ممن صرح بانه يشعر بالقلق فسيادتنا حقيقة وليست حبرا على ورق، والحق ابلج في دستورنا وفي سائر نصوصنا القانونية" مضيفا "اما من اختار العمالة والخيانة والاعتداء على الدولة التونسية وعلى قوانينها فاننا نستعيذ برب الفلق من شر ما خلق وندعو الى تطبيق القانون راق هذا او لم يرق لمن يدعي انه قد اصيب في الداخل وفي الخارج باعراض الارق"