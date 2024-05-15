بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: الترجي الرياضي والنادي الافريقي في لقاء النهائي

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سيجمع الدور النهائي لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد لموسم 2023-2024 الترجي الرياضي بالنادي الافريقي.

وبلغ الترجي الرياضي المباراة النهائية اثر فوزه مساء اليوم الاربعاء بقاعة الزواوي على مكارم المهدية 37-25 في اياب الدور نصف النهائي.

وكان فريق باب سويقة قد تفوق يوم الاحد الماضي بالمهدية في لقاء الذهاب بنتيجة 35-30.

ونجح النادي الافريقي في بلوغ النهائي اثر فوزه اليوم بقاعة القرجاني على النجم الساحلي في اياب الدور نصف النهائي 37-32.



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وكان فريق باب الجديد فاز ايضا في الذهاب بسوسة 36-27.