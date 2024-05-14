الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ترفع العقوبات المسلطة على الرياضة التونسية

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اعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء ان الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قررت رفع العقوبات المسلطة على الرياضة التونسية بمفعول فوري بعد التأكّد من مطابقة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات للمعايير الدولية.



وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات اصدرت يوم 30 افريل الماضي عقوبات على الرياضة التونسية بسبب عدم امتثال الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات لتوصياتها في علاقة بالتطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نصوصها القانونية. وتم بتاريخ 2 ماي الجاري نشر الامر المتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي للوكالة الوطنية للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية متضمنا التنقيحات التي كانت طالبت بها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في علاقة باستكمال المطابقة التامّة مع المعايير الدولية.





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