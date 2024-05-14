Babnet

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ترفع العقوبات المسلطة على الرياضة التونسية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66326ee2b23cc8.70231201_jfopqmihnekgl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 14 Mai 2024 - 22:38 قراءة: 0 د, 32 ث
      
اعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء ان الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قررت رفع العقوبات المسلطة على الرياضة التونسية بمفعول فوري بعد التأكّد من مطابقة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات للمعايير الدولية.

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات اصدرت يوم 30 افريل الماضي عقوبات على الرياضة التونسية بسبب عدم امتثال الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات لتوصياتها في علاقة بالتطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نصوصها القانونية. وتم بتاريخ 2 ماي الجاري نشر الامر المتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي للوكالة الوطنية للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية متضمنا التنقيحات التي كانت طالبت بها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في علاقة باستكمال المطابقة التامّة مع المعايير الدولية.

...




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 287606


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 15:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*