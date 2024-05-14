بوكثير يتابع مدى تقدم مشروع البرمجة الفنية للدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي

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أشرف الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية المنصف بوكثير اليوم الثلاثاء بمقرّ المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بمدينة الثقافة، على جلسة عمل خُصّصت لمتابعة مدى تقدم مشروع البرمجة الفنية للدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي وللاطلاع على آخر الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات التقنية.



وإثر تقديم مشروع هذه الدورة الجديدة، ثمّن الوزير مجهودات كلّ المساهمين في إنجاح هذه التظاهرة التي تنتظم هذه السنة في وضع استثنائي بسبب ما يمرّ به الشعب الفلسطيني من اعتداءات غاشمة منذ السابع من أكتوبر 2023، مؤكدا على ضرورة الالتزام في الاختيارات الفنية التي تتماشى مع الأوضاع العالمية الحالية وتتماهى مع الذوق الفني العام للجمهور التونسي وترتقي إلى مستوى المكانة التاريخية والحضارية الهامة للمسرح الاثري بقرطاج الذي استقبل كبار الفنانين العرب والعالميين وكان بوابة عبور للعديد من الأسماء الفنية الكبرى.





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وأوصى الوزير أيضا بضرورة الالتزام بتوجهات وزارة الشؤون الثقافية الخاصة بتنظيم المهرجانات الكبرى والتظاهرات الثقافية والفنية وحوكمتها وترشيد نفقاتها وحسن التصرّف فيها.







