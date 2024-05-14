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الرابطة 1 (مرحلة التتويج): دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي يوم السبت 1 جوان القادم

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Publié le Mardi 14 Mai 2024 - 16:48 قراءة: 0 د, 38 ث
      
قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اجراء دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي يوم السبت 1 جوان القادم بداية من الساعة الخامسة مساء (س17) بملعب حمادي العقربي برادس ضمن اللقاء المؤجل لحساب الجولة الثامنة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وفي ما يلي برنامج الجولة الثامنة من منافسات مرحلة التتويج التي ستجرى على 3 دفعات السبت 25 والاحد 26 ماي الجاري والسبت 1 جوان القادم:

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السبت 25 ماي 2024
الملعب الاولمبي بسوسة - س 15 و30 دق
النجم الساحلي - الملعب التونسي

الاحد 26 ماي 2024
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير- س 17 و 30 دق
الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي

السبت 1 جوان 2024
ملعب حمادي العقربي برادس - س 17
النادي الافريقي - الترجي الرياضي


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