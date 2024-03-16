الألعاب الافريقية: اليوم 12 - تونس ترفع رصيدها الى 59 ميدالية منها 10 ذهبيات

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رفعت تونس امس الجمعة حصيلتها الى 59 ميدالية (10 ذهبية و20 فضية و29 برونزية) في اعقاب اليوم الثاني عشرة من الألعاب الافريقية الجارية بالعاصمة الغانية أكرا.



وتحتل تونس المركز الخامس خلف مصر المتصدرة ب144 ميدالية (83 ذهبية و33 فضية و28 برونزية) ونيجيريا ب68 (25 ذهبية و18 فضية و25 برونزية) وجنوب افريقيا ب87 ميدالية (24 ذهبية و27 فضية و36 برونزية) والجزائر ب88 ميدالية (22 ذهبية و29 فضية و37 برونزية).

وكان المنتخب التونسي للجيدو حقق في ختام مشاركته في النسخة الثالثة عشرة للالعاب امس ميدالية ذهبية جديدة في مسابقة الفردي مختلط رافعا رصيده في صدارة الترتيب الى 16 ميدالية (6 ذهبية و4 فضية و6 برونزية) امام كل من الجزائر ب6 ميداليات (2 ذهبية و3 فضية وبرنزية) والسينغال ب4 ميداليات (1 ذهبية و2 فضية و1 برونزية).



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كما انهت رياضة رفع الاثقال مشاركتها برصيد 30 ميدالية (3 ذهبية و11 فضية و16 برونزية)

وجاءت البرنزيات الثلاث الاخيرة بواسطة الرباع عزالدين معيك الحمادي في وزن فوق 109 كلغ برفعه في الخطف 151 كلغ و170 كلغ في النتر و321 كلغ في المجموع.



وفي ما يلي توزيع الميداليات الذهبية

1/ حسام الدين شوية (كاراتي كوميتي) وزن فوق 84 كلغ

2/ تسنيم بن وادة (رفع الأثقال- النتر) وزن 49 كلغ

3/ حمزة بن عمر (رفع الأثقال - النتر) وزن دون 81 كلغ

4/ حمزة بن عمر (رفع الاثقال - المجموع) وزن دون 81 كلغ

5/ أميمة البديوي (الجيدو) وزن دون 48 كلغ

6/ رحمة الطيبي (الجيدو) وزن دون 52 كلغ

7/ علاء الدين شلبي (الجيدو) وزن دون 73 كلغ

8/ عز الدين بن عمار (الجيدو) وزن دون 90 كلغ

9/ قصي بن غرس (الجيدو) وزن دون 100 كلغ

10/ المنتخب التونسي للجيدو مختلط