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سوسة: دعوة لمربي النحل والماشية الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال عمليات رش المبيدات بالطائرة

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Publié le Samedi 16 Mars 2024 - 07:22 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلن والي سوسة، نبيل الفرجاني، عن تنفيذ عملية رشّ المبيدات بواسطة الطائرة في عدد من المآوي الريفيّة خلال أحد أيام الفترة الممتدّة من 16 الى 26 مارس الجاري، وذلك في إطار برنامج مقاومة الحشرات.

وأوضح والي سوسة، في بلاغ له أنّ عملية رش المبيدات ستشمل المنخفضات الساحليّة والمستنقعات الممتدّة في نهاية المركّب السياحي بالحمّامات الجنوبيّة إلى نهاية غابة المدفون (مناطق بوفيشة والنفيضة وهرقْلة)، وكذلك ضفاف وادي شرشر، ووادي شوقاف، ومصبّ وادي شوقاف بمنطقة بوفيشة.

...

ودعا في ذات البلاغ كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللاّزمة لحفظ وحماية بيوت النحل بالمناطق المذكورة خلال اليوم الذي تتم فيه عملية رش المبيدات وطيلة الأربع وعشرين ساعة التي تليها.
كما دعا مربي الماشية الى اجتناب الرعي بالمناطق التي تم رشّ المبيدات فوقها لمدّة أسبوع.
عماد



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