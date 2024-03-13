القصرين: رفع 52 مخالفة اقتصادية خلال اليومين الأولين من شهر رمضان وتواصل حملات المراقبة للتصدي للاحتكار والمضاربة (المديرة الجهوية للتجارة)

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أسفرت حملات المراقبة الإقتصادية، خلال اليومين الأولين من شهر رمضان المعظم، عن رفع 52 مخالفة اقتصادية إثر القيام بـ347 زيارة تفقد ومراقبة ميدانية لمحلات بيع المواد الغذائية بالجملة والتفصيل والأسواق البلدية بمختلف معتمديات الولاية أمنها 14 فريقا.



وأوضحت المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، سامية البريكي، في تصريح، اليوم الإربعاء ، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المخالفات المرفوعة تعلقت أساسا بعدم الإستظهار بفاتورات الشراء والترفيع في الأسعار والإمتناع عن البيع، وشملت بالخصوص قطاع الخضر والغلال وقطاع المواد الغذائية، مبرزة أن حملات المراقبة الاقتصادية متواصلة بشكل يومي طيلة الشهر الفضيل في سبيل التصدي للإحتكار والمضاربة في المواد الأساسية والمدّعمة والترفيع في الأسعار.

وبخصوص تزويد الجهة بالمواد الأساسية والمدعمة، بينت البريكي أن المصالح المعنية بالإدارة الجهوية للتجارة انطلقت في توزيع حصة من مادة البيض المخصصة للجهة من المخزون التعديلي والمقدرة ب650 ألف و808 بيضة على بعض تجار الجملة بالولاية، مع الانطلاق في ضخ 472 طنا من مادة السكر السائب من الحصة المخصصة للجهة على تجار الجملة.



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وأشارت إلى أنه تم منذ 5 مارس الجاري إلى حد الآن توزيع 178 طنا إلى جانب ضخ كمية (لم تحددها) في المساحات التجارية الكبرى والفضاءات التجارية متعددة الأجنحة، فضلا عن توزيع 105 الاف و456 لترا من الزيت النباتي المدعم على مختلف تجار الجملة بالولاية وذلك منذ 8 مارس الجاري إلى غاية 12 من نفس الشهر.



وكشفت المسؤولة الجهوية أنه في إطار الحفاظ على عدم ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية لاسيما التي يكثر استهلاكها خلال شهر الصيام على غرار البيض والدجاج، تم تسقيف السعر وتحديد هامش الربح فيها والإتفاق مع الغرفة الوطنية للدواجن وأصحاب المساحات التجارية الكبرى على سعر أقصى لا يجب تجاوزه في الدجاج الجاهز للطبخ وفي "الاسكالوب" إلى جانب تحديد سعر الموز المورد بـ5 دنانير للكلغ الواحد، علما أن دفعة أولى من هذه المادة الموردة من قبل الديوان التونسي للتجارة وصلت مؤخرا لتونس وستوزع في المساحات التجارية الكبرى والفضاءات متعددة الأجنحة تحت إشراف أعوان الإدارات الجهوية للتجارة بكافة الولايات.

ولفتت البريكي، بالمناسبة، الى أنه تم الى جانب حملات المراقبة الإقتصادية تنفيذ حملات مراقبة فجئية اليومين خلال الأولين من شهر رمضان تحت إشراف والي الجهة رضا الركباني استهدفت مسالك توزيع بعض المنتوجات الحساسة والمدعمة انطلاقا من سوق الجملة للخضر والغلال والسوق البلدي وبعض المساحات التجارية الكبرى ومطحنة الجهة ونيابات الحليب ونقطة البيع من المنتج إلى المستهلك وذلك بهدف التثبت من الكميات الموجودة (فرينة، سميد، حليب ...) ومن أسعار بيعها للعموم، مؤكدة أن حملات مراقبة أخرى غير معلنة ستشمل خلال الأيام المقبلة فضاءات أخرى.

