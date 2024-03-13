الاتفاق على اعداد دليل موحد لاحداث الشركات الاهلية

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تم الاتفاق، خلال جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني باشراف كاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية رياض شود، على إعداد دليل موحد لاحداث الشركات الأهلية، حسب ما أكدته الوزارة في بلاغ لها.



وكان اللقاء، الذي ضم ممثلين عن الوزارات والهياكل العمومية والمؤسسات البنكية الشريكة (البنك التونسي للتضامن وبنك الإسكان) مناسبة تم خلالها عرض التصور الأولي للدليل الذي قامت باعداده الوزارة.





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ويهدف الدليل الى توضيح مراحل تأسيس الشركات الأهلية واليات مرافقتها.



واتفق الحاضرون على ضرورة إعداد دليل مبسط وموحد موجه إلى الشركات الأهلية يضم بالإضافة الى مراحل التاسيس اليات التمويل، والأنشطة الخاضعة للتراخيص ولكراسات الشروط، فضلا عن دراسة الجدوى، وأهم الامتيازات حسب طبيعة النشاط، الى جانب أوجه التصرف في الأراضي الفلاحية الدولية، وهياكل المساندة والمرافقة.



وقد تم التأكيد، خلال الجلسة، على ضرورة المعالجة المشخصة لكل شركة أهلية منخرطة في السجل الوطني للمؤسسات لضمان نجاحها وخاصة ديمومتها.



