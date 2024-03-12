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القيروان: رفع 11 مخالفة اقتصادية خلال أول يوم في شهر رمضان

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Publié le Mardi 12 Mars 2024 - 21:04 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أسفرت 99 زيارة قامت بها 5 فرق مشتركة بين وحدات المراقبة الاقتصادية ووحدات الأمن والحرس الوطنيين بولاية القيروان، عن رفع 11 مخالفة اقتصادية، أمس الاثنين، الموافق لأول أيام شهر رمضان، وفق المدير الجهوي للتجارة بالقيروان عادل بن حليمة.

وأوضح بن حليمة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه المخالفات توزعت بالخصوص إلى 8 مخالفات في عدم الإستظهار بفاتورات الشراء، وعدم إشهار الأسعار، أو الإشهار المنقوص، وعدم إخضاع آلة الوزن للتحقق الدوري وذلك في قطاع الخضر والغلال.
كما تم تسجيل مخالفة في عدم الإستظهار بفاتورات الشراء في قطاع الدواجن ومخالفة في عدم إشهار الأسعار أو الإشهار المنقوص بالنسبة للحوم الحمراء، إلى جانب رفع مخالفتين في قطاع المخابز في الاخلال بتراتيب الدعم وحجز 800 كغ سميد غذائي، وفق نفس المصدر.
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وشملت هذه الزيارات معتمدية حفوز، والسبيخة، والقيروان الشمالية، والقيروان الجنوبية، وتم خلالها التركيز على مراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة والاساسية وخاصة للخبز والفارينة والسميد والسكر والحليب ومعجون الطماطم وزيت الزيتون المعلب، إلى جانب قطاع الخضر والغلال والدواجن ومشتقاتها.


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