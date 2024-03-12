هيئة الانتخابات : انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم ستجري صباح الأربعاء

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أعلمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع أعضاء المجالس الجهوية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأن عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الأقاليم ستجري غدا الأربعاء صباحا بين الساعة التاسعة والحادية عشرة بجميع مقرات هيئاتها الفرعية بكامل ولايات الجمهورية.



وأكدت أنها ستعلن عن نتائج هذه الانتخابات في نفس اليوم على الساعة الثانية عشرة والنصف في نقطة إعلامية.





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ونشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، السبت الماضي على صفحتها الرسمية، قائمة المترشحين المقبولين أوليا لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم الخمسة، وتضمنت قبول 86 ترشحا.



وينص القسم الثالث من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم على أن "أعضاء كلّ مجلس جهوي ينتخبون من بينهم ممثّلا واحدا بمجلس الإقليم.

ويختار النّاخب في ورقة التّصويت مترشّحا واحدا دون شطب أو تغيير أو إضافة. وإذا تقدّم إلى هذه الانتخابات مترشّح واحد فإنّه يقع التّصريح بفوزه بالمقعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، الأربعاء الماضي، عن فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم يومي 7 و8 مارس الحالي من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.