بايرن ميونيخ يقدم عرضا أخيرا للحفاظ على الكندي ديفيز من إغراءات ريال مدريد

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تنوي إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني تقديم عرض أخير إلى الدولي الكندي الفونسو ديفيز ظهير أيسر الفريق لتمديد تعاقده مع النادي الذي ينتهي في صيف 2025.



وأفادت مصادر اعلامية متطلعة أنّ عرض بايرن ميونيخ لألفونسو ديفيز يتضمن عقدا جديدا حتى عام 2029 براتب إجمالي يتراوح بين 11 إلى 13 مليون يورو سنويا في حين يرغب ديفيز في الحصول علي 20 مليون يورو. وفي حالة رفض اللاعب للعرض الجديد فإنه سيرحل في الصيف المقبل.





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و كشفت صحيفة "آس" الاسبانية منذ أيام أن ديفيز توصل لاتفاق مبدئي مع ريال مدريد بشأن الانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل ولكنه يرتبط بعقد مع فريق بايرن ميونيخ ينتهي في صيف 2025.



وتابعت الصحيفة بأن بايرن ميونيخ يريد 60 مليون يورو من أجل التخلي عن اللاعب بينما لن تدفع إدارة ريال مدريد أكثر من 40 مليونا. وستنتظر إدارة ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي من أجل التفاوض بشأن شراء ألفونسو ديفيز من صفوف بايرن ميونيخ.

