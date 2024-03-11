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تنظيم الدورة 14 للصالون الدولي للفلاحة البيولوجية من 25 إلى 27 افريل 2024 بمشاركة أهم منتجي الغذاء البيولوجي من تونس و الخارج

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Publié le Lundi 11 Mars 2024 - 17:34 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تنتظم الدورة الرابعة عشر للصالون الدولي للفلاحة البيولوجية Bio EXPO من 25 الى 27 أفريل 2024 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس وبمشاركة أهم منتجي المواد الغذائية البيولوجية من تونس و الخارج.

و سيخصص خلال هذه الدورة جناحا هاما للعارضين المتحصلين على شهادة المصادقة على الإنتاج البيولوجي وفق بلاغ الإثنين للوكالة الدولية للمعارض (IFE TUNISIA) بالتعاون مع الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية .

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ويتضمن برنامج التظاهرة تنظيم ندوات علمية و ورشات تحسيسية للأطفال حول منافع الغذاء البيولوجي و أهميته في المحافظة على صحتهم .

وتنتظم بمناسبة الصالون و بالتعاون مع الجمعية التونسية" olive oil women's network " مسابقة dido internationle للزيت الزيتون في دورتها الثالثة حسب ذات البلاغ. =


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