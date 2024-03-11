بنزرت: إعطاء إشارة انطلاق حملة مراقبة جهوية مشتركة بمناسبة شهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/616bf72bb15450.59713877_glhimqeknopjf.jpg width=100 align=left border=0>

أعطيت، اليوم الاثنين، بولاية بنزرت، إشارة انطلاق حملة رقابية رمضانية مشتركة بين كلّ من مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت، والإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببنزرت، والفرقة الجهوية للشرطة البلدية، والفرقة الجهوية للحرس البلدي ومصالح الامن والحرس الوطنيين.



وقال رئيس اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية، والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، إن هذه الحملة الجهوية المشتركة تتتسم بتعبئة جهود جميع الهياكل والمصالح الرقابية الجهوية والمحلية، وذلك في اطار زجر الممارسات الاحتكارية والمضاربات التي قد تحدث بمناسبة الشهر الكريم.

وأكّد أنّه تم توجيه عناية جميع الفرق الرقابية من أجل تطبيق القانون على جميع المخالفين حماية للمقدرة الشرائية للمستهلك ولحقوق المواطنين والاقتصاد الوطني، داعيا الهياكل الجمعياتية والإعلامية لدعم هذه المبادرات الرسمية والتفاعل الإيجابي معها.



...





ومن جهته، أشار المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، سامي البجاوي، أنّ الحملة ستتوجه طيلة شهر رمضان لجميع الفضاءات التجارية من أسواق ومحلات ومساحات تجارية كبرى وصغرى بمختلف معتمديات الولاية، وذلك بالتوازي مع المجهود الرقابي الدوري.



وبيّن، في ذات الاطار، أن هذا المجهود الرقابي المشترك سبقه مجهود كبير من قبل مختلف الهياكل الجهوية والمحلية والمركزية لتوفير المواد الاستهلاكية الواجبة، مؤكدا تفاعل أعضاء اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار وضمان انتظامية التزود بالمواد الاستهلاكية مع مختلف ملاحظات المواطنين بشأن أي نقص قد يسجل او يلاحظ في مسالك التوزيع بمختلف مناطق الجهة، وداعيا إلى تنجنب اللهفة على اقتناء المواد الاستهلاكية.