منوبة: مضاعفة التزويد بالنقطة القارة من المنتج للمستهلك ببرج العامري بمناسبة شهر رمضان

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أفاد مدير المركب الفلاحي ببرج العامري اسكندر راجح، اليوم الأحد، أنه بمناسبة شهر رمضان تقرر مضاعفة التزويد بالنقطة القارة من المنتج للمستهلك ببرج العامري "ديوان ماركت" التابعة لديوان الأراضي الدولية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والتي انطلق عملها بالمنطقة منذ 2022.



وأشار مدير المركب الفلاحي في تصريح ل(وات) إلى أن النقطة توفر منتوجات فلاحية متنوعة وبأسعار مناسبة تتلاءم مع الطاقة الشرائية للمستهلك التونسي، على غرار الاجبان واللحوم الحمراء التي سعر فيها الكلغ من لحم الضأن ب 37 دينار، والبقري ب 34,500 كلغ والدجاج المعدّ للطهي ب 8,200 دينارات، وهي اثمان أقل من الأثمان المتداولة لدى القصابين ومحلات بيع اللحوم البيضاء، وفق تأكيده.

كما توفر النقطة من جملة 18 نقطة تابعة للديوان موزعة على مختلف جهات الجمهورية، البيض، والفستق والليمون في انتظار تزويدها بداية الأسبوع القادم بنوعي برتقال وهما المالطي والطمسون، وفق راجح.



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وانطلق بالنقطة القارة من المنتج للمستهلك ببرج العامري العمل الرقابي لأعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة، وبمختلف الأسواق البلدية والأسبوعية للتركيز على شفافية المعاملات التجارية ومقاومة سلوكيات الاحتكار والمضاربة، والتحكم في تطور الأسعار وتأمين انتظام التزويد، وفق تصريح المدير الجهوي للتجارة بمنوبة الصادق للاّهم.

وأضاف إن نقطة برج العامري، ستدعمها نقطة منوبة التي تنظمها الشركة الأهلية منوبة البية بوسط منوبة "سبرولس" بالتعاون مع بلدية منوبة التي وفرت الفضاء وقامت بتهيئته، حيث ستكون انطلاقتها الفعلية غدا الاثنين موفرة كافة المنتوجات من خضر وغلال وغيرها من حاجيات المستهلكين.

وحول التزود بالمواد الأساسية، اكد المدير الجهوي للتجارة ل(وات)، انه تم تخصيص 432 طنا من السكر المدعم سيتم التزود بها وفق أربعة أقساط حتى 10 افريل القادم، انطلقت الإدارة الجهوية في توزيع كمية 108 طنا ضمن القسط الأول على 24 تاجر جملة بمختلف معتمديات الجهة.

وأوضح انه تم تخصيص 600 الف بيضة كحصة الولاية، فضلا عن كميات هامة من زيت الزيتون في المساحات التجارية الكبرى، وسط توفر لكافة المنتوجات بأسعار مقبولة، من خضر وغلال، ماعدا الطماطم باكورات والفلفل التي تشهد ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالفترة الماضية.

وينتظر، وفق ذات المصدر، انطلاق تزويد الجهة غدا الاثنين بالكمية المخصصة لها من الزيت النباتي وذلك من جملة الكميات التي تم توريدها من قبل مصالح التجارة.

وبين المدير الجهوي ان فرق المراقبة التي توزعت وفق روزنامة العمل المضبوطة مسبقا استعدادا لشهر رمضان انطلقت في نشاطها الرقابي، وكان معدل المخالفات المرفوعة يوميا في حدود 17 مخالفة اقتصادية.