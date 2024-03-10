سيدي بوزيد: تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالمؤسسات التربوية

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احتضن المركب الرياضي الترفيهي بسيدي بوزيد، اليوم الأحد، فعاليات الملتقى الجهوي للموسيقى بالمؤسسات التربوية، بمشاركة تلاميذ مدارس اعدادية ومعاهد ثانوية بعدد من معتمديات الجهة.



وبين رئيس مصلحة الانشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد عبد الحكيم خصخوصي في تصريح ل(وات)، أن مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمندوبية الجهوية للتربية نظمت فعاليات الملتقى الجهوي للموسيقى وهي تصفيات للترشح للملتقى الاقليمي وستسفر عن ترشح مؤسسة تربوية والمنتخب الجهوي للموسيقى.





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وأشار إلى أن الملتقى انتظم بحضور ثلة من اطارات المندوبية الجهوية للتربية وممثلين عن بلدية سيدي بوزيد وديوان الخدمات المدرسية، وتضمن مسابقات في الغناء الفردي والكورال والعزف الفردي وعرض متكامل.

وأكد ان الملتقى جزء من الأنشطة الثقافية التي تتضمن المسرح والملتقيات الأدبية وملتقى السينما والصورة وهي مجموعة من الانشطة لدعم وصقل مواهب التلاميذ في المؤسسات التربوية.