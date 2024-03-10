سليانة: افتتاح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك

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أفتتحت، صباح اليوم الأحد، نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بولاية سليانة، بالقرب من المستودع البلدي القديم وسط مدينة سليانة، وشهدت بالمناسبة إقبالا مكثفا من المواطنين.

وذكر والي سليانة وليد العباسي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مركب الرملية بمعتمدية سليانة الجنوبية، التابع لديوان الأراضي الدولية، وفر جملة من المنتوجات الفلاحية بما في ذلك اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والأجبان ومنتوجات أخرى تعرض حسب الطلب.

وبين أن نقطة البيع من المنتج الى المستهلك، تهدف إلى مراعاة القدرة الشرائية للمواطن خلال شهر رمضان، من خلال اعتماد أسعار مدروسة تراعى وتلبي الحاجيات وتساهم أيضا في تعديل أسعار بعض المنتوجات التي تشهد ارتفاعا مشطا

من جهتهم، استحسن عدد من المواطنين في تصريحات متطابقة لصحفية "وات" هذه المبادرة، داعين الى ان تتواصل خلال الأيام العادية مع توفير الخضر والضغط واللحوم الحمراء بأسعار مناسبة.



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وتتراوح الأسعار بنقطة البيع بين 37 دينارا للكغ الواحد من لحم العلوش، و30 دينارا للكغ الواحد من لحم النعجة و8490 مي للكغ الواحد من الدجاج، و350 مي سعر البيضة و36 دينارا للكغ الواحد من الجبن و1200 مي للكغ الواحد من القارص، و1200 مي للكغ الواحد من البرتقال من نوع طومسون و34 دينارا سعر 1 كغ من الفستق ..

يشار إلى أن مدير المركب الفلاحي الرملية رفض الإدلاء بأي تصريح لصحفية "وات".

يذكر أن افتتاح نقطة البيع أشرف عليها والي الجهة وحضرها الكاتب العام للولاية والكاتب العام للبلدية ومعتمدة سليانة الشمالية ومعتمد سليانة الجنوبية والمدير الجهوي للتجارة ورئيس الفرع الجهوي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية