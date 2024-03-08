بنزرت: ضبط الاستعدادات المستوجبة لإنجاح مشروع "تركيز آلية وطنية لتمويل العمل المناخي على المستوى المحلي"

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انتظمت، اليوم الجمعة بمقر بلدية بنزرت جلسة عمل تشاركيّة، خصّصت لضبط الاستعدادات الواجبة لإنجاح تنفيذ مشروع "تركيز آلية وطنية لتمويل العمل المناخي على المستوى المحلي" ببلدية بنزرت، وذلك بحضور مختلف المصالح البلدية والهياكل الرسمية والنسيج المنظماتي والجمعياتي والمجتمعي النشيط بالجهة، علاوة على الخبراء المكلفين بتنفيذ المشروع.



وكشفت المكلفة بتسيير بلدية بنزرت الكاتبة العامة، إيمان الزواوي، لصحفي "وات"، أن الجلسة التشاركية المفتوحة بمقر البلدية كانت مثمرة وبناءة، وتضمنت استماعا لمختلف الآراء والمواقف وتقديما شامل للمشروع المجدّد،مع الاتفاق على تركيز هيكل استشاري محلي لإعداد وتنفيذ الأنشطة والمشاريع والبرامج البلدية التي سيتم إنجازها في مجال الحد من التغيرات المناخية.

كما تم الاتفاق على تحديد الأولويات و الشروط الدنيا المتعلقة بآلية تمويل المشاريع البلدية باعتماد مقاربة تشاركية والتسريع في اعدادها دون تسرّع، مع تبني عدد من مقترحات وبرامج النسيج الإداري والمؤسساتي والجمعياتي في المجال، وفق ذات المصدر.



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واعتبرت الزواوي أنّ هذه الشراكة بين البلدية والنسيج المجتمعي والسلط الجهوية والهياكل الإدارية ستساهم في تأمين طريق نجاح البرنامج واشعاع منظومة العمل البلدي بالجهة وطنيا ودوليا في المجال، وفق تعبيرها.

يشار إلى ان مشروع "تركيز آلية وطنية لتمويل العمل المناخي على المستوى المحلي" يهدف إلى تسهيل نفاذ السلط المحلية لمصادر التمويل بما يمكّنها من إنجاز برامج ومشاريع مناخية، بالتوازي مع تطوير القدرات المؤسساتية والفنية للبلدية لمجابهة مخاطر تغير المناخ وتداعياته على مسار التنمية المحلية.

ويندرج المشروع، الذي يعتبر آلية تنموية مخصّصة لتنفيذ البرامج المتعلقة بالتغيرات المناخية على المستويات المحلية، في إطار تنفيذ المكون الثاني لبرنامج دعم العمل البيني بتونس الممول من الإتحاد الأوروبي، ويشمل 15 بلدية خلال الفترة 2023-2027/ حيث تم بالشراكة مع وزارتي الداخلية و المالية، إختيار 6 بلديات للإنتفاع بهبة مالية تعادل 200 الف دولار لكل منها في إطار المرحلة النموذجية من المشروع للسنة الجارية 2024 وهي بلديات بني خداش بمدنين و دوز بقبلي، وصفاقس، ونابل، وبنزرت، وطبرقة بجندوبة، على ان تزيد قيمة الهبة المالية او تنقص سنويا وفق مؤشرات تقدم الانجاز بكل بلدية.

وتمت برمجة جملة من الزيارات الميدانية من قبل مجموعة من الخبراء المكلفين بالدعم الفني للمشروع لبلدية بنزرت، وذلك من أجل تشخيص القدرات الفنية والمالية للبلدية ومدى إستجابتها للشروط الوجوبية الدنيا، إضافة إلى عقد لقاءات مع الفاعلين المحليين وجلسة تشاركية للغرض، بما يضمن التشخيص والتنفيذ والمتابعة والتقييم الناجع للمشروع الذي سيحظى بهبة مالية هامة جدا في سنته الاولى (2024) وباقي سنوات البرنامج.