القبض على تكفيريين إثنين بكل من بنزرت وسيدي بوزيد

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تمكنت وحدات التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني ببنزرت، من إلقاء القبض على شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الادارة العامة للحرس الوطني.



كما أوردت الادارة العامة في بلاغها، أن دورية مشتركة بين أحد مراكز الأمن العمومي والوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد، تمكنت بمشاركة وحدات التوقي من الإرهاب بإقليم سيدي بوزيد، من ضبط عنصر تكفيري مفتش عنه، وصادرة في شأنه أحكام بالسجن لمدة سنتين.





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وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

