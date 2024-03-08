وزير التعليم العالي: مشروع دعم قطاع التعليم العالي بتونس ساهم في تحسين التصنيف الدولي للجامعات التونسية

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شدّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير على النتائج الإيجابية التي حقّقتها الشراكة المتميّزة بين الوزارة والبنك الدولي للتعمير والإنشاء خاصة فيما يتعلّق بمشروع تحديث التعليم العالي ودعم التشغيلية PROMESSE الذي انطلق عبر مشروع دعم الجودة PAQ والذي يعدّ من أبرز آليات تمويل الاستثمار صلب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.



ولفت منصف بوكثير خلال الملتقى الوطني الذي انتظم مؤخرا بمدينة العلوم بتونس حول مشروع دعم قطاع التعليم العالي بتونس بالتعاون مع البنك الدولي للتعمير والإنشاء الى أنّ مشروع دعم الجودة ساهم في تحقيق نتائج هامة عبر تحسين التصنيف الدولي للجامعات على مستوى التكوين الأكاديمي والحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي وتعزيز فرص تشغيل حاملي الشهادات الجامعية وطنيا ودوليا، إضافة إلى انفتاح الجامعات على محيطها الاقتصادي والاجتماعي عبر دعم الشركات المبادرة وتثمين نتائج البحث العلمي وتمويل حركية الدكاترة صلب المؤسسات.





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وأضاف في ذات الصدد أنّ هذا المشروع ساهم في إحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي سنة 2022 وتغيير صبغة 6 جامعات و9 مؤسسات تعليم عالي وبحث علمي إلى مؤسسات ذات صبغة علمية وتكنولوجية.



من جهته أكد "ألكسندر أرّوبيو" على أهميّة الجهود الجماعية من أجل تحديث التعليم العالي وتحسين تشغيلية الطلبة، مشدّدا على اهتمام البنك الدولي بالتعاون المستقبلي مع الوزارة

بناء على اتفاقية الشراكة بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023-2027 مشيرا إلى الدور المركزي الذي يمثّله قطاع التعليم العالي التونسي في تكوين الطلبة في مجالات حيوية على غرار الطاقات المتجدّدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة والهندسة.



وأعرب ممثل البنك الدولي بتونس عن استعداد البنك الدولي مواصلة دعم الاستراتيجيات الأولية للوزارة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.



وتوّلى المدير العام لوحدة التصرّف حسب الأهداف لمشروع تحديث التعليم العالي لدعم التشغيلية منذر بلعيد بالمناسبة تقديم لمحة حول ما تمّ إنجازه في إطار مشروع "بروماس" PROMESSE من حيث عدد البرامج والمنتفعين من المشاريع المموّلة التي بلغت 613 مشروعا حيث استفاد منها 17500 طالب في إطار مشروع دعم الجودة PAQ

و5500 أستاذ جامعي و140 مؤسسة تعليم عالي و13 جامعة إضافة إلى الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية ومركز الحساب الخوارزمي ودواوين الخدمات الجامعية الثلاثة

و11 مركز بحث.



كما استعرض النتائج الإيجابية للمشروع والتي انعكست عبر حصول 4 كليات طبّ و40 مسار تكوينيا جامعيا في المجال الهندسي وثلاثة مطاعم جامعية والمعهد العالي للتصرف بولاية سوسة على الاعتماد الدولي، إضافة إلى حصول جامعة المنستير وديوان الخدمات الجامعية للوسط والمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر على مقياس المواصفة والمعايير الخاصة ISO9001 .



وللاشارة جاء تنظيم هذا الملتقى الوطني، الذي حضره بالخصوص كل من ممّثل البنك الدولي بتونس ومدير التربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي وأخصائية التربية والمكلّفة بمتابعة مشروع PROMESSE لدى البنك الدولي والمدير العام لوحدة التصرّف حسب الأهداف لمشروع تحديث التعليم العالي لدعم التشغيلية، بهدف تقييم مشروع دعم التشغيلية وتطوير حوكمة مجالي التعليم العالي والبحث العلمي وآفاق بعث مشروع جديد، حيث تمّ تنظيم ثلاث ورشات تمحورت حول الآفاق والفرص لمشروع جديد في التعليم العالي، استراتيجية الصناعة والابتكار والتحوّل البيئي والطاقات المتجدّدة، وقد واكبها عدد من رؤساء الجامعات ومديري مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث ودواوين الخدمات الجامعية وأساتذة جامعيين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية.



