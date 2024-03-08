معهد الرصد الجوي : الاحد 10مارس، رصد هلال شهر رمضان

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اعلن المعهد الوطني للرصد الجوي ان عملية رصد هلال شهر رمضان، ستجري بعد غروب شمس الاحد 10 مارس 2024، الموافق ل 29 شعبان 1445 هجري، وذلك بالاقاليم الخمسة للبلاد التونسية



واضاف بلاغ صادر اليوم الجمعة عن المعهد، ان رصد الهلال سيتم في كل من ولاية تونس بهضبة سيدي بلحسن الشاذلي، وولاية باجة بمنطقة جبل بارش (الافارق)، وولاية القيروان بمحطة الرصد الجوي بالقيروان، وولاية توزر بمحطة الرصد الجوي بتوزر وولاية مدنين بسيدي جمور بجزيرة جربة.





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ووجه معهد الرصد الجوي دعوة الى الصحفيين والاعلاميين الراغبين في مواكبة وتغطية هذا الحدث الى الالتحاق بالنقاط المذكورة بالولايات على الساعة السادسة مساء من يوم الاحد.





المعهد الوطني للرصد الجوي: عملية رصد هلال رمضان ستجري بعد غروب شمس يوم الأحد 10 مارس 2024



أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ صادر عنه اليوم الجمعة، أن عملية رصد هلال شهر رمضان المعظم ستجري بعد غروب شمس يوم الأحد 10 مارس 2024 الموافق لــ29 شعبان 1445 هجري



وستتم عملية الرصد في الأقاليم الخمسة للبلاد التونسية وهي موزعة كالاتي :



/ولاية تونس : هضبة سيدي بالحسن الشاذلي



/ولاية باجة : منطقة جبل البارش (الافارق)



/ولاية القيروان : محطة الرصد الجوي بالقيروان



/ولاية توزر: محطة الرصد الجوي بتوزر



/ولاية مدنين: سيدي جمور بجزيرة جربة



