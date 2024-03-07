الفيلم الوثائقي التونسي "حدود الله" لانيس الاسود يفوز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان مسقط السينمائي الدولي 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65ea2b644024a0.55984852_mhojelkqnfigp.jpg width=100 align=left border=0>

فاز الفيلم الوثائقي الطويل التونسي "حدود الله" للمخرج أنيس الاسود بجائزة لجنة التحكيم للأفلام الوثائقية في الدورة 11 لمهرجان مسقط السينمائي الدولي (من 3 إلى 7 مارس 2024).



ويروي هذا العمل الذي أنتجته الجزيرة الوثائقية وتم تقديمه في عرض أول في المهرجان، قصة شاب عمره 17 عاما يدعى "معز"، مولود خارج إطار الزواج، حيث يخوض رحلة بحثه عن أمه البيولوجية بفكر ووجدان متأرجح بين الأمل واليأس، ويكشف "معز" أوجاعه في رحلته هذه رغم ما يحظى به من إحاطة وسند من جمعية "دارنا" وأمه الحاضنة وأصدقائه للتخفيف من آلام الحيرة والضياع والشوق إلى الأم، ويطرح هذا الفيلم بشكل وثائقي إبداعي لجوء الشاب إلى الفن للتعبير عن عالمه والبحث عن التموقع في الحياة لمواجهة الانتقادات المجتمعية.





...



وسجل مهرجان مسقط السينمائي الدولي هذا العام، مشاركة 23 فيلما في صنف الأفلام الطويلة، من 11 دولة عربية وأجنبية ، منها 5 أفلام عمانية، و18 فيلما دوليا، و11 فيلما روائيا طويلا، و8 أفلام وثائقية طويلة، و4 أفلام بانورما.

وفي صنف الأفلام القصيرة بلغ عدد الأفلام المشاركة 34 فيلما، منها 14 فيلما عمانيا روائيا قصيرا، و10 أفلام وثائقية عمانية قصيرة، و10 أفلام تحريك قصير.



وشارك الشاعر الشعبي التونسي محمد الثابت كعضو في لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة التي يترأسها عبدالله الشعيلي من سلطنة عمان، وتضم هذه اللجنة في عضويتها كل من ألكس موسى من بوركينا فاسو، والمنتجة ملاك دحموني من المغرب.



ويترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة غيتة الخياط من المغرب، وتضم اللجنة كل من سابرينا كليفان من ايطاليا، ومجدي احمد علي من مصر، وعصام الزدجالي من سلطنة عمان، وفيليب وبنسون من بريطانيا.