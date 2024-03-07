تونس تشارك ولأول مرة في معرض "هانوفر " الدولي للتكنولوجيا الصناعية من 22 إلى 26 أفريل 2024 بألمانيا

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تشارك 10 مؤسسات صغرى ومتوسطة ومؤسسات ناشئة تونسية متخصصة في مجال الابتكار والتجديد وتكنولوجيات الصناعة الذكية 4.0 وأول مرة في معرض "هانوفر" الدولي للتكنولوجيا الصناعية من 22 إلى 26 أفريل 2024 بألمانيا



ولتسليط الضوء على المشاركة التونسية في هذه التظاهرة الدولية، نظمت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اليوم الخميس ، لقاء صحفيا بمقر الوزارة، أبرزت خلاله المديرة العامة للبنية الصناعية والتكنولوجية ندى الأشعل ، أن هذه المشاركة تندرج في إطار مبادرة "نحو الصناعة الذكية 4.0 بتونس" بدعم كل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبالتنسيق مع سفارة تونس بألمانيا





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وأضافت أن تونس تشارك في أكبر معرض دولي للتكنولوجيا الصناعية بوفد تترأسه رئيسة ديوان وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أحلام الباجي ويتكون من أهم الفاعلين الصناعيين في مجالات الابتكار والصناعة الذكية 4.0



ولفتت إلى أنه سيتم تركيز الجناح التونسي الذي يمسح حوالي 100 متر مكعب، في الفضاء الخاص بالمنظومة الرقمية تحت شعار " الصناعة الذكية 4.0 " ، مبينة أن هذه المشاركة الهامة تعد فرصة للترويج لتونس كوجهة للاستثمارات المجددة وإبراز حرصها على المرور للصناعة الذكية وتوفير البنى التحتية التكنولوجية المتطورة لاستقطاب المستثمرين عبر العالم في مختلف مجالات الصناعة الذكية



وأكدت أن المشاركة التونسية في المعرض، ستمكن من التعريف بالمنظومة الوطنية في مجالي الابتكار والصناعة الذكية 4.0 خاصة لدى المؤسسات والمنظمات الألمانية والأوروبية ، فضلا عن ربط علاقات شراكة صناعية وأكادمية واستراتيجة مع المؤسات والمنظمات الدولية المشاركة



وشددت المسؤولة ، على حرص الوزارة على تشجيع المؤسسات التونسية على الانخراط في مبادرة الصناعة الذكية 4.0 والتعرف على أحدث التكنولوجيات المقدمة في هذا الغرض، مبرزة أن 66 بالمائة من المؤسسات التونسية اندمجت في التوجه نحو الصناعة الذكية 4.0



وأشارت إلى أن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 من خلال تحقيق صناعة ذات قدرة تنافسية عالية وذات محتوى تكنولوجي متطور قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في هذا المجال، مبرزة أن هذه الاستراتيجية سيتم الترويج لها خلال فعاليات المعرض لمزيد التأكيد على انخراط تونس في التوجه إلى تعميم الصناعة الذكية4.0 في مختلف المجالات



وسيشهد معرض "هانوفر" مشاركة أكثر من 4 آلاف عارضا و300 مؤسسة ناشئة وسيعرض في مختلف أجنحة المعرض قرابة 14 ألف منتج ومن المتوقع أن يتوافد حوالي 130 ألف زائر على هذا المعرض الذي سيتميز بعرض أحدث التكنولوجيات المرتبطة أساسا بمجالات الصناعة الذكية 4.0 والذكاء الاصطناعي والتعلم الىلي والانتاج الخالي من الكربون والطاقة والهيدروجين الاخضر



ويذكر أن تونس كانت قد شاركت في هذا المعرض الدولي منذ سنة 2019 ، من خلال تنظيم زيارات لوفود متكونة من أصاحب المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة وذلك لتبادل التجارب والخبرات مع العارضين الدوليين في مجالات تخص المهارات والتكنولوجيات الجديدة والحديثة على المستوى الدولي