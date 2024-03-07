الملعب التونسي يفتقد جهود لاعبه يوسف السعفي لمدة بين 4 و6 اسابيع بعد تدخل جراحي على مستوى الركبة

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اعلن الملعب التونسي على صفحته الرسمية ان لاعبه يوسف السعفي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و6 اسابيع بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى الركبة.

وكان يوسف السعفي تعرض يوم السبت الماضي لاصابة على مستوى الركبة اثناء التمارين.

يذكر ان يوسف السعفي (25 عاما) الذي يشغل مركز متوسط ميدان كان قد انضم للملعب التونسي خلال الميركاتو الصيفي الفارط قادما من هلال مساكن.

وسيتغيب يوسف السعفي تبعا لذلك عن بقية مقابلات فريقه لحساب ذهاب مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم امام كل من النادي الصفاقسي والنجم الساحلي والنادي الافريقي والاتحاد المنستيري.