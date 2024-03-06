قبلي: افتتاح فضاء البيت الرقمي بجمعية "الباسقات"

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/douz2016.jpg width=100 align=left border=0>

افتتح، عشية أمس الثلاثاء، فضاء البيت الرقمي بجمعية "الباسقات" بقبلي في اطار اتفاقية مبرمة بين مؤسسة "اورنج" تونس للاعمال الخيرية ووزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والجمعيات الناشطة في المجال الاجتماعي، بهدف دعم التمكين الاقتصادي للمراة.



واوضحت رئيسة مؤسسة "اورنج" تونس للاعمال الخيرية مايا الجربي لصحفي "وات" ان هذا البيت الرقمي، دعم لجمعية "الباسقات" الناشطة في مجال الاحاطة بالمراة الريفية خاصة في المجال الاقتصادي، وسيساعد هذا الفضاء المجهز بمعدات رقمية تحتوي على برامج تكوينية هامة، الجمعية في تنمية مهارات النساء صاحبات المشاريع او صاحبات افكار المشاريع في مختلف المجالات.





...



واضافت ان البيت الرقمي سيساعد النساء المنتفعات به على حسن التصرف في المشاريع واستعمال الوسائط الرقمية سواء في الادارة او في العملية التسويقية للمنتوج، وذلك عبر ما يوفره من برامج تكوينية ومرافقة مستمرة للجمعيات، واشارت الى ان هذا الفضاء هو الفضاء عدد 26 الذي تبعثه مؤسسة "اورنج" تونس للاعمال الخيرية بمختلف ولايات الجمهورية.

واكدت ان مؤسسة "اورونج" تستعد لاطلاق برنامج جديد بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي موجه للنساء صاحبات المشاريع او افكار المشاريع في الاقتصاد الاخضر يهدف للتصدي للمصاعب الناجمة عن التغيرات المناخية



ومن ناحيتها، اكدت ممثلة جمعية "الباسقات" يسرى فرج لصحفي "وات" ان فضاء البيت الرقمي، الذي تم بعثه بمقر الجمعية، سيساعد في مرافقة نساء الجهة في مشاريعهن بالاعتماد على الوسائط الرقمية الحديثة التي تسهل ادارة المشاريع وتسويق منتوجاتها على المستويين الوطني والعالمي، واشارت الى ان هذا الفضاء مفتوح لكافة النساء الراغبات في التمتع بدورات تكوينية في التصرف المالي والاداري وعمليات التسويق الرقمي من اجل ضمان اكبر فرص النجاح للمشاريع النسائية والشبابية