منظمو أولمبياد باريس 2024 سيوجهون الدعوة إلى 222 ألفا لحضور حفل الافتتاح

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قال وزير الداخلية الفرنسي يوم الثلاثاء إن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ستوزع 222 ألف دعوة مجانية لحضور حفل الافتتاح بعد أن تتحرى السلطات عن أصحابها.



وسيتم منح المدن والجهات المنظمة الأخرى عددا من الدعوات لتوزيعها. وسيتعين على الضيوف الخضوع لفحص أمني تشرف عليه أجهزة المخابرات قبل أن يتمكنوا من حضور الحدث من الأرصفة العليا لنهر السين.





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ويضاف هذا العدد البالغ 222 ألفا إلى 104000 سيشاهدون حفل الافتتاح من الأرصفة السفلية المطلة على نهر السين. وسيكون إجمالي الحضور 326 ألف متفرج وهو ما يقرب من نصف العدد الذي كان من المقدر حضوره وفقا للخطة الأولية والبالغ 600 ألف.

وقال الوزير إنه يحتفظ بالحق، إذا لزم الأمر، في تعديل هذا الرقم مرة أخرى.