أريانة: الولاية تعلن فتح باب تقديم مطالب للحصول على 150 رخصة تاكسي فردي

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أعلنت ولاية أريانة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إسناد 150 رخصة لتعاطي نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، بواسطة سيارة أجرة تاكسي فردي، للأشخاص الطبيعيين المقيمين بولاية أريانة، والذين تتوفر فيهم الشروط المضمنة بالنصوص القانونية المتعلقة بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.



ودعت الولاية في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، الراغبين في الترشح للحصول على رخصة لتعاطي النشاط، إلى تقديم مطالبهم حصريا الى مكتب الضبط المركزي بمقر الولاية بداية، من يوم الأربعاء 06 مارس الجاري إلى غاية يوم الخميس 04 أفريل 2024 بدخول الغاية.

وأشار البلاغ إلى أن المطالب غير المستوفاة لجميع الوثائق المطلوبة، لن يتم قبولها، كما تعتبر المطالب الواردة قبل تاريخ هذا البلاغ ملغاة، ولا يؤخذ بعين الإعتبار كل مطلب يرد بعد الآجال المذكورة أعلاه .



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