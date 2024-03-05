إيطاليا تستضيف تونس للمشاركة في فعاليات ندوة دولية حول الإعاقة أكتوبر المقبل

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وجّهت الوزيرة الإيطالية للإعاقة، ألساندرا لوكاتيلي، أمس الاثنين، دعوة لتونس للمشاركة في فعاليات الندوة الدولية حول الإعاقة المزمع تنظيمها بإيطاليا تحت عنوان " السبعة الكبار G7 في مجال الإعاقة"، خلال شهر أكتوبر 2024.



وأكّدت الوزيرة الايطالية في لقاء جمعها أمس، بوزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، الذي يؤدي زيارة عمل إلى روما، بدعوة منها، خلال الفترة من 04 إلى 06 مارس 2024، استعداد بلادها لدعم المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجال، وفق ما جاء في بلاغ نشر، مساء الإثنين، على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".





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وخصّص هذا اللقاء لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين في مجال النّهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وفي في المجال الاجتماعي.



واستعرض وزير الشؤون الاجتماعية، بالمناسبة، جهود الدولة التونسية لتحقيق الإدماج الكلي للأشخاص ذوي الإعاقة بالمدارس والتكوين المهني وبسوق الشغل.



كما أبرز أهمية الجهود المبذولة في مجال النهوض بالاشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير ٱليات ادماجهم الكلي بكل المجالات من ذلك العمل على تنقيح التشريعات ذات العلاقة وإحداث المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وإحداث "برنامج تحدي للإدماج الاقتصادي".