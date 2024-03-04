يوم دراسي بالبرلمان حول "آليات مقاومة العنف ضد المرأة وبرامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات"

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قدّم ممثلون عن وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الاثنين، أهم برامج التمكين الاقتصادي للنساء في مختلف الوضعيات الاقتصادية والاجتماعية الهشة قصد الرفع من تشغليتهن وبرامج مقاومة العنف والتعهد بالنساء ضحايا العنف، وذلك في يوم دراسي انتظم بمجلس نواب الشعب بباردو حول "آليات مقاومة العنف ضد المرأة وبرامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات".





وأوضح رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، في كلمته الافتتاحية، أن تنظيم اليوم الدراسي ببادرة من الاكاديمية البرلمانية يتنزل في اطار الاحتفاء باليوم العالمي للمراة الموافق لـ 8 مارس من كل سنة، معتبرا أن ما بلغته المرأة في تونس من تطور في شتى المجالات مفخرة للبلاد ويضاهي ما حققته المرأة في أكثر الدول تقدما.



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ودعا الى ضرورة توفير الآليات اللازمة لتنفيذ القوانين والنصوص القانونية الداعمة لحقوق النساء وبناء حوارات اعلامية هادفة من اجل التوعية حول المرأة وحقوقها.

من جهتها، بيّنت المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والاعلام والتوثيق حول المراة "الكريديف"، ثريا بالكاهية، في افتتاح اشغال اليوم الدراسي أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن رفعت منذ نوفمبر 2021 شعار "التمكين الاقتصادي" وساهمت في سنة 2023 في تمويل 5500 مشروع عبر القروض واحداث موارد الرزق.

وفي سياق متصل، قدمت المديرة بوزارة الأسرة، وجدان بن عياد، مداخلة حول البرنامج الوطني لريادة الاعمال النسائية والاستثمار "رائدات" والبرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي والمجامع الفلاحية النسائية، استعرضت فيها الاهداف والمنجز، حيث مكن برنامج "رائدات" انجاز 3679 مشروعا نسائيا بين سنتي 2022 و2023.

وبيّنت ان احداث برنامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات العاملات بالقطاع الفلاحي فرضه واقع المرأة الريفية وما يعرفه من صعوبات وتزايد عدد العاملات الموسميات بالقطاع الفلاحي، مشيرة الى انخراط 1033 امراة في المجامع الفلاحية النسائية واحداث 34 مجمعا.

كما تحدثت كاهية مدير بوزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، سماح اليحياوي، خلال مداخلة لها حول "البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي لامهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي"، عن احداث 1098 مورد رزق لفائدة أمهات التلاميذ المهددين واستفادة 4438 تلميذا منذ سنة 2017 تاريخ انطلاق البرنامج والى حدود اكتوبر 2023.

وتطرّقت كاهية مدير بوزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، حنان البنزرتي، الى البرنامج الوطني "صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به والذي انطلق منذ 7 مارس 2023 ومكن من توفير موارد الرزق وتسليمها لفائدة نساء من ضحايا العنف الزوجي.

وتناولت المديرة العامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المراة، سعاد البكري، احصائيات الخط الاخضر 1899 للانصات والتوجيه حول النساء ضحايا العنف منذ انطلاقه في نوفمبر 2022 والتي تشير الى تلقي 17524 مكالمة طيلة سنة 2023 منها 2960 اشعارات حول العنف و8151 مكالمة حول العنف ضد المراة.

يشار الى انه انتظم بمجلس نواب الشعب، بهذه المناسبة معرض "تونسيات" للطوابع البريدية الذي تضمّن 45 طابعا بريديا لنساء تونسيات تميّزن بريادتهنّ وإلهامهنّ للتونسيّات وغير التونسيّات عبر التاريخ وفي شتّى مجالات النّضال النّسوي وكان لهنّ أثر هام في تاريخ تونس، إلى جانب عرض أبرز منشورات الوزارة ومؤسساتها تحت الإشراف.