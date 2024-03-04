المنصري :"7 و8 مارس، تقديم ترشحات اعضاء المجالس الجهوية لعضوية مجالس الاقاليم و 13 مارس اجراء الانتخابات"

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افاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري انه تم تحديد فترة تقديم ترشحات اعضاء المجالس الجهوية لعضوية مجالس الاقاليم يومي الخميس والجمعة القادمين7 و8 مارس ، مضيفا ان انتخابات اعضاء هذه المجالس ستتم مبدئيا يوم 13 مارس الجاري .



واضاف عضو هيئة الانتخابات في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان هذه الاجال التي تاتي بعد تنصيب المجالس الجهوية، تتضمن حسب الرزنامة التي ضبطتها الهيئة اجراءات البت في الترشحات والنزاعات المتعلقة بها لدى المحكمة الادارية .

وينص الفصل 23 من مرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم انه يشترط في المترشح ان يكون عضوا في المجالس الجهوية الراجعة بالنظر ترابيا للاقليم المعني، كما ينص الفصل 34 من المرسوم على ان ينتخب اعضاء كل مجلس جهوي من بينهم ممثلا واحدا بمجلس الاقليم.



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واضاف التليلي المنصري انه سيتم يوم الاربعاء 6 مارس تنصيب المجالس الجهوية بكافة الولايات بدعوة من الولاة، مضيفا ان مقر الولاية هو مركز عمل هذه المجالس حيث تم توفير كل الاستعدادات اللوجيستية لمباشرة اعضائها لمهامهم برئاسة العضو الاكبر سنا فيهم.

من جهة اخرى تمت برمجة ملتقيات اقليمية بين اعضاء هيئة الانتخابات واعضاء المجالس المحلية بالاقاليم الخمسة كامل يوم غد الثلاثاء لعرض المراحل القادمة المتعلقة بكيفية انتخاب اعضاء مجالس الاقاليم وانتخاب اعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم والاستعدادات اللازمة لذك لاسيما شروط الترشح وفق ما ذكره المنصري الذي شدد على ان المترشح لمجالس الاقاليم مطالب بتقديم بطاقة عدد 3 باعتبار مرور 3 اشهر عن تقديم اخر بطاقة في نقاوة السوابق العدلية بمناسبة الانتخابات المحلية الاخيرة



وبين المنصري ان اجتماعات اعضاء مجالس الاقاليم ومباشرتهم لمهامهم ستتم في ولاية من ولايات الاقليم كل 6 اشهر وفي مقر الولاية حسب الترتيب الوارد بالامر عدد 598 لسنة 2023 المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم.

يشار الى ان الامر المذكور نص في فصله الأول، على أن تراب الجمهورية التونسية يتكون من خمسة أقاليم وتضبط حدودها على النحو التالي :

ـ الإقليم الأول يضمّ ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.

ـ الإقليم الثاني يضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل.

ـ الإقليم الثالث يضم ّولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.

ـ الإقليم الرابع يضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة.

ـ الإقليم الخامس يضمّ ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.



وبخصوص استكمال تنفيذ الرزنامة المتعلقة بتركيز كل المجالس اوضح المنصري انه من المنتظر ان يكون خلال الاسبوع الاول من شهر افريل قد تم تركيز كافة المجالس واخرها المجلس الوطني للجهات والاقاليم (غرفة نيابية ثانية )