جلسة عمل تنسيقية بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم لبحث سبل استكمال بقية مواعيد رزنامة الموسم الرياضي الحالي في أفضل الظروف

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انعقدت جلسة عمل تنسيقية جمعت مدير عام الرياضة المنصف الشريف بأعضاء المكتب الجامعي تم خلالها التطرق إلى عديد الملفات المتعلقة بتامين حسن سير بقية المواعيد الرياضية القادمة.



واشارت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ صادر اليوم الجمعة الى ان جلسة العمل التي انعقدت بحضور عدد من اطارات الوزارة ورؤساء الرابطات تناولت سبل الاستعداد لاستكمال بقية مواعيد رزنامة الموسم الرياضي الحالي في أفضل الظروف ومنها بالخصوص مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى التي ستنطلق يوم 5 مارس الجاري.





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ومن جهة اخرى، تم استعراض وضعية الجمعيات الرياضية والصعوبات المالية التي تواجهها الى جانب بحث سبل مزيد التعاون بين الإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم وإدارة رياضة النخبة لمتابعة نشاط المنتخبات الوطنية في صنفي الاناث والذكور ودعم العمل بصفة تشاركية في اتجاه وضع منظومة تهدف إلى انتقاء واستكشاف المواهب الرياضية ورياضيي النخبة لتحسين مستوى الأندية وتطعيم المنتخب الوطني وتطوير الرياضة التونسية.

كما تم التاكيد على ضرورة مزيد تكثيف الجهود والتنسيق مع الأطراف الأمنية من أجل مجابهة العنف داخل الملاعب الرياضية.

هذا وتم الاتفاق على عقد جلسة مشتركة تنظيمية تجمع كل الأطراف المتدخلة لحل كل الإشكاليات وتأمين حسن سير المرفق الرياضي.