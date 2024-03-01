مدينة العلوم بتونس تنظم يومي 10 و 11 مارس الجاري تظاهرة علمية فلكية بالقصرين

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تنظّم مدينة العلوم بتونس، تظاهرة علمية فلكية يومي 10 و 11 مارس الجاري بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين، حسب ما أفاد به المكلف بالاعلام بالمدينة، حسّان الطاهري.



وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الجمعة، أنه سيتم في إطار هذه التظاهرة التي تتضمن ورشات علمية وسهرة فلكية، رصد الهلال وحصصا لمتابعة حركة الكواكب والنجوم بالقبة الفلكية المتنقلة وورشات علمية في صناعة نموذج الساعة الشمسية يتم فيها قياس القطر الظاهري للشمس إضافة إلى رصد الشمس والأجرام السّماوية.





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كما تتضمن السهرة الفلكية محاضرة حول أطوار القمر ورصد الأجرام السّماوية عبر التلسكوبات وورشة حول برمجية ستلاريوم، لتختتم التظاهرة يوم 11 مارس الجاري بعملية رصد الهلال عبر التسكوبات في صورة لم تثبت رؤيته يوم الأحد.



وأفاد محدّث (وات) بأن مدينة العلوم تعتزم، في غضون سنة 2024، افتتاح فرع لمدينة العلوم بتونس بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين، على مساحة تمسح 3000 متر مربع، وذلك بالتعاون مع المجلس الجهوي وبعض المؤسسات الخاصة في الجهة.



وأكّد أنه قد تم بعد تركيز جزء من الوحدات العلمية لهذا الفرع، في انتظار استيفاء مجموعة أخرى من الوحدات العلمية التفاعلية التي سيتم جلبها من الخارج.