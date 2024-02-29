قبلي: وقفة احتجاجية للعاملين بمركز التكوين والتدريب المهني بقبلي للمطالبة باستئناف التكوين في ورشات المركز

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نفّذ إطارات وأعوان مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية على خلفية عدم ايفاء الوكالة التونسية للتكوين المهني بتعهداتها بالسماح باستتئناف التكوين في ورشات هذا المركز الذي خضع لعملية اعادة تهيئة شاملة في البناءات باعتمادات تجاوزت 12 مليون دينار.



واوضح كاتب عام النقابة الاساسية للتكوين المهني والتشغيل، عبد الجليل بوعزة، في تصريح لصحفي "وات" ان هذه الوقفة الاحتجاجية التي تنتظم بمركز التكوين المهني بقبلي بمساندة من ممثلي عدد من النقابات الاساسية الاخرى مردها الانطلاقة المتعثرة لهذا المركز، مع تعطّل مشروع بناء مركز التكوين والتدريب المهني بدوز بسبب توقف المقاولات المنجزة عن العمل.





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وأشار إلى أن الاطارات النقابية والادارية خيّرت تأخير هذا التحرك الى ما بعد انطلاق التكوين في شعبة كهرباء البناء يوم 19 فيفري الجاري والتي تمثل الشعبة الوحيدة التي تقدّم تكوينا حاليا بهذا المركز الذي من المفروض ان يوفر 7 اختصاصات اخرى بطاقة استيعاب تصل الى 700 متكوّن.

وأضاف بوعزة أن الاشكال الرئيسي بمركز التكوين والتدريب المهني بقبلي يتمثل في اخلال الوكالة التونسية للتكوين المهني بتعهداتها في اعادة تجهيز المركز باعتمادات تناهز 8 ملايين دينار بصفة تدريجية تسمح باستئناف التكوين تباعا في الاختصاصات التي سيوفرها.

وأبرز انه ورغم الاتفاقات التي تمت بين الطرف النقابي وممثلي وزارة الاشراف والوكالة التونسية للتكوين المهني والسلط الجهوية يوم 8 جانفي الماضي، الا ان المركز لم يتمكن من استيعاب المتكونين بالمبيت نظرا لعدم توفر الاعاشة بالمطعم الخاص بالمركز، وعدم توفيرها من قبل مطعم الحي الجامعي الذي يقصده المتكونون حاليا يوم الاحد وفي شهر رمضان، وهو ما حرم الكثير من الراغبين في التكون بمركز قبلي سواء من الولايات المجاورة او من المناطق البعيدة بالولاية على غرار معتمديتي الفوار ورجيم معتوق من الالتحاق بدورة فيفري.

وقال إن "الوكالة التونسية للتكوين المهني قد التفت على بعض الاختصاصات التي سيتم توفيرها بمركز قبلي ومنها اختصاص اللحام، حيث كان من المفترض ان يتم التكوين النظري والتطبيقي على عين المكان الا انه قد تم الاستغناء عن التكوين التطبيقي بالمركز وتوجيه المتكونين للمؤسسات الخاصة، وذلك في ظلّ ضعف النسيج الصناعي والمؤسساتي بولاية قبلي الذي لا يسمح للمتكونين بتلقي تكوين عصري يؤهلهم لسوق الشغل سواء الوطنية او الخارجية.

وفي ذات الاطار، أعلن بوعزة عن تنفيذ اضراب حضوري في قطاع التكوين المهني يوم 7 مارس المقبل على خلفية التأخر الواضح في روزنامة استئناف نشاط مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي وفي اشغال بناء مركز التكوين بدوز.

ومن ناحيتهما، أكد كل من القيم بمركز التكوين والتدريب المهني بقبلي الطاهر بن خليفة والاطار الاداري والمالي بذات المركز مبروكة بنعبد المولى، ان الوقفة الاحتجاجية المنتظمة اليوم تأتي للتعبير عن استياء العاملين بالمركز من الاخلالات الكبيرة والحلول الترقيعية التي تنتهجها سلطة الاشراف في اتمام تهيئة مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي الذي يمثل حاليا المؤسسة التكوينية العمومية الوحيدة بالجهة، فضلا عن عدم تمكين الاعوان من زي الشغل لسنة 2023، وعدم تامين الاعوان منذ شهر ديسمبر الماضي رغم امكانية تعرض هؤولاء الاعوان لحوادث شغلية.