بطولة الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الافتتاحية لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي الثلاثاء 5 والاربعاء 6 مارس القادم بعد التعديل :
الثلاثاء 5 مارس 2024
ملعب حمادي العقربي برادس )س17(
الثلاثاء 5 مارس 2024
ملعب حمادي العقربي برادس )س17(
الترجي الرياضي - الملعب التونسي
الاربعاء 6 مارس 2024
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير )س14 و30(
الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس )س17(
النادي الصفاقسي - النادي الافريقي
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