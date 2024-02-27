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بطولة الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

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Publié le Jeudi 29 Février 2024 - 17:01 قراءة: 0 د, 21 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الافتتاحية لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي الثلاثاء 5 والاربعاء 6 مارس القادم بعد التعديل :

الثلاثاء 5 مارس 2024
ملعب حمادي العقربي برادس )س17(
...

الترجي الرياضي - الملعب التونسي

الاربعاء 6 مارس 2024
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير )س14 و30(
الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس )س17(
النادي الصفاقسي - النادي الافريقي


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