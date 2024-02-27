بطولة الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الافتتاحية لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي الثلاثاء 5 والاربعاء 6 مارس القادم بعد التعديل :



الثلاثاء 5 مارس 2024

ملعب حمادي العقربي برادس )س17(



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الترجي الرياضي - الملعب التونسي



الاربعاء 6 مارس 2024

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير )س14 و30(

الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس )س17(

النادي الصفاقسي - النادي الافريقي