بنزرت: المصادقة على تجديد عدد من عقود الكراء الخاصة بأراض دولية منتجة

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صادقت اللجنة الجهوية لمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية بولاية بنزرت في اجتماعها الدوري الملتئم اليوم الجمعة على تجديد عدد هام من عقود الكراء الخاصة بأراض دولية منتجة بالولاية تعادل مساحتها 100 هكتار أو أكثر.



وأبرز رئيس اللجنة والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، لدى اشرافه على الاجتماع، أهمية عمل اللجنة في الحفاظ على أملاك الدولة الفلاحية، وتعزيز انتاجيتها خدمة للصالح العام والاقتصاد الوطني وأيضا للمهنيين من مستغليها، علاوة على دورها في مزيد توفير موارد الرزق ومكامن العمل لجميع الشرائح العمرية القادرة على العمل.

وأضاف أن اللجنة تولّت، في ذات السياق، المصادقة على إجراء بتّة عمومية لكراء حوالي 80 هكتارا من الأراضي الدولية الفلاحية بأغلب مناطق ومعتمديات الولاية.



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كما تم خلال اجتماع اللجنة فتح العروض المقدّمة من قبل الراغبين في الحصول على مقاسم فلاحية للشبان وذلك وفق الإجراءات القانونية المستوجبة، على ان تتولى يوم الثلاثاء المقبل لجنة الفرز، بحضور كامل الأعضاء القارين للجنة الجهوية لمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية، المصادقة على ملفات المطالب الواردة والتي تستجيب لكل الشروط القانونية قبل ان يتم تعليق واشهار القائمة الأولية للمنتفعين بمقر الولاية.

يذكر ان مساحة الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة، والتي سيتم توزيعها لفائدة الباعثين الشبان في اطار إعادة تثمينها وتوظيفها التوظيف الأمثل، تقدر بحوالي 50 هكتارا.