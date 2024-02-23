الاتحاد القطري لكرة القدم يتعاقد رسميا مع الاسباني ماركيز لوبيز ليواصل تدريب العنابي حتى 2026

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أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الجمعة، التعاقد رسميا مع الإسباني ماركيز لوبيز، ليواصل مهامه على رأس الإدارة الفنية للمنتخب بعقد يمتد حتى العام 2026.



وأصدر الاتحاد القطري لكرة القدم بيانا على موقعه الرسمي أكد فيه أن المدرب الإسباني سيستمر بقيادة المنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة وأهمها التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في كندا، المكسيك والولايات المتحدة، وكأس آسيا 2027 التي ستقام في المملكة العربية السعودية، حيث وقع المدرب على عقده الجديد بمقر الاتحاد القطري لكرة القدم.





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وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قد استعان بمدرب الوكرة السابق لتولي مسؤولية المنتخب في كأس آسيا الأخيرة، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي تم انهاء التعاقد معه بالتراضي شهر ديسمبر الماضي، وهي المهمة التي نجح فيها لوبيز باقتدار بعدما قاد المنتخب القطري للفوز بكأس آسيا قطر2023، والاحتفاظ باللقب الذي ناله في النسخة قبل الماضية التي جرت في الإمارات عام 2019 .



وستكون مواجهة منتخب الكويت المقررة يوم 21 مارس المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكاس العالم وكاس آسيا، الاستحقاق الأول للمدرب الإسباني بعد توقيع عقده الجديد.



ويتصدر المنتخب القطري المجموعة الأولى من هذه التصفيات، برصيد ست نقاط من الفوز على أفغانستان والهند في أول جولتين.











