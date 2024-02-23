سوسة: النظر في استعدادات الولاية لاستقبال شهر رمضان محور جلسة عمل

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مثلت الاستعدادات الجهوية لاستقبال شهر رمضان (خلال شهر مارس القادم)، محور جلسة عمل انعقدت، امس الخميس بمقر ولاية سوسة، بإشراف الكاتب العام محمد الحجري تناولت كافة الجوانب المتعلقة بالشان الديني والثقافي، وتوفير المنتوجات الغذائية ومستلزمات المواطنين بالمناسبة.



وقال المدير الجهوي للتجارة ان إدارته اعدت برنامج عمل خصوصي لمتابعة تزويد السوق بالمواد الأساسية والاستهلاكية، خلال شهر رمضان، قصد توفير حاجيات المستهلك في مختلف المنتوجات والمواد في ظروف عادية وبصفة منتظمة.





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واكد العمل على توفير كل المواد بكميات محترمة، سيما وان مخازن التبريد بفرع الديوان التونسي للتجارة بالجهة تتوفر حاليا على 180 طنا من الدقلة و420 طنا من التفاح و7200 طن من مادة السكر و400 طن من مادة الأرز و 112 طنا من مادة القهوة، وأشار الى ان برنامج العمل الرقابي يتضمن بالخصوص الحرص على تجنب مظاهر الاحتكار والمضاربة وضمان مزيد التحكم في الأسعار والتصدي للزيادات غير القانونية.



كما شملت الاستعدادت لشهر رمضان، الأنشطة الدينية حيث اعلن المدير الجهوي للشؤون الدينية عن برمجة 5177 نشاطا دينيا من دروس وندوات ومحاضرات ومسامرات واختام قرانية، واكد من جهته ممثل الإدارة الجهوية للصحة انه حفاظا على صحة المستهلك والوقاية من الأمراض المتأتية من المواد الغذائية، وضعت الإدارة الفرعية البيئية برنامج عمل لتكثيف المراقبة الصحية للمحلات والمؤسسات ذات الصبغة الغذائية المفتوحة للعموم والمواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع مع التركيز على مرحلتي الإنتاج والخزن والمشاركة الدورية في لجان الرقابة والتفقد المشتركة



وبرمجت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية من جهتها جملة من التظاهرات التنشيطية الموزعة بالخصوص خلال شهر رمضان على فضاءات المدينة العتيقة والمسرح البلدي، ومن المنتظر ان يشمل المد التضامني خلال شهر رمضان عددا هاما من العائلات المعوزة التي ستسند لها 1700 مساعدة من طرف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي