ديوان الطّيران والمطارات يطلق بوّابة جديدة توفر معلومات دقيقة للمسافرين والمهنيين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65c653859e04f9.78068832_lhnfjepioqmkg.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن ديوان الطّيران المدني والمطارات، الخميس، عن إطلاق بوّابة جديدة على موقعه الالكتروني تشمل 7 مواقع فرعية للمطارات التابعة له للإطّلاع على أوقات الرّحلات وإجراءات السفر اضافة الى جميع المعلومات المتصّلة بخصوصيّة كل مطار والخرائط التفاعلية لكيفية الوصول اليه.



وأكد ديوان الطّيران المدني والمطارات، في بلاغ له، أن هذه البوابة الجديدة المتوفرة على موقع (



وأكد ديوان الطّيران المدني والمطارات، في بلاغ له، أن هذه البوابة الجديدة المتوفرة على موقع ( www.oaca.nat.tn ) تشمل أيضا موقعا رئيسيّا للتّعرف على مشاريع الدّيوان و3 مواقع مهنيّة أخرى تهمّ صلوحيّة الملاحة والملاحة الجويّة وأمن الطّيران المدني.

...



وتقدم البوّابة، كذلك، مجموعة من الخدمات الجديدة تتمثل في تركيز خدمة الدفع الالكتروني لاستخلاص المعاليم من قبل المهنيّين والحجز والدفع المُسبق بموقف السيّارات بمطار تونس قرطاج في مرحلة أولى، هذا إلى جانب تحسين الخدمات القائمة على غرار طلبات العروض ونتائجها والنّفاذ للمعلومة واستطلاعات الرضا والعلاقة مع المواطن.



وأوضح الديوان أن اطلاق هذه البوابة يندرج في إطار الرؤية الإستراتيجية للرقمنة والنّقل الذكي في مجال الطّيران المدني والمطارات والسعي لتطوير المنظومة المعلوماتية والاتصالية.



واعتبر أن هذه المنصّة التفاعلية، المطابقة للمعايير والمواصفات المُستوجبة، تعدّ مصدرا للمعلومات الدقيقة والمحيّنة باستعمال أحدث التقنيات والآليّات، ما يُكسبها النّجاعة والفاعليّة والمرونة في ايصال المعلومة وذلك لتعزيز تجربة المستخدم.



يذكر أن العدد الجملي للمسافرين في المطارات التونسية قد ارتفع بنسبة 9ر21 بالمائة ليبلغ مستوى غير مسبوق منذ احداث ديوان الطيران المهني والمطارات ناهز 8 ملايين و813 ألف سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، وفق احصائيات نشرها الديوان في جانفي 2024.