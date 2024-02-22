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بنزرت: حجز اكثر من 3 أطنان من مادة الفرينة المدعمة وتواصل توزيع زيت الزيتون المعلب بالجهة (المدير الجهوي للتجارة)

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صورة توضيحية
Publié le Jeudi 22 Février 2024 - 13:22 قراءة: 0 د, 40 ث
      
حجزت المصالح الرقابية المشتركة بولاية بنزرت، كمية 3.35 اطنان من الفرينة المدعمة، بإحدى المخابز المصنفة بمعتمدية منزل جميل، بعد أن تبين استعمالها لهذه المادة لصنع الخبز الرفيع، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وبين المصدر ذاته لصحفي "وات" ان العملية تندرج في إطار التصدي لكل اشكال الممارسات والمضاربات خاصة في المواد المدعمة، وقد تولت تنفيذها مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالتعاون المشترك مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ونظيرتها المحلية والمصالح الأمنية، وسيتم تامين قيمة المحجوز بعد إعادة توزيعه ضمن المسالك القانونية في الخزينة العامة للدولة.

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ومن جهة أخرى، أشار البجاوي الى تواصل فرق الادارة الجهوية للتجارة، التنسيق مع السلط ذات العلاقة، على توزيع زيت الزيتون المعلب بمختلف مناطق الجهة، حيث تم امس الاربعاء، توزيع كمية 1176 لترا بإحدى المغازات الخاصة بمعتمدية رأس الجبل، مبينا ان العملية متواصلة.


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